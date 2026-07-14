"Pjevačice ne idu na plažu da ih ne vide na dnevnom svijetlu": Karleuša isprozivala koleginice, pa spomenula Cecu

Jelena Karleuša je prethodnog vikenda boravila u Crnoj Gori, a ovo je bio i njen prvi nastup posle dužeg vremenskog perioda.

Izvor: Pink

Pjevačica Jelena Karleuša je na nastupu izvela i novu pjesmu "Sad je sve okej", nakon čega je sa voditeljem Božom Dobrišom komentarisala i numeru, ali i koleginice koje nastupaju na primorju.

- Mnogo volim Crnu Goru i nastupe ovdje u Budvi. Ovdje sam uvijek dobrodošla. Sad je sve okej. Mnogo mi je drago što sam došla u Crnu Goru u momentu kad sam ovdje prva u Jutjub trendingu. To mi je jako drago i to baš sa ovom prelijepom baladom, koja nije baš nešto što je publika od mene očekivala kad je prva numera sa albuma "Enigma" u pitanju. Brže pjesme stižu 14. jula. Počinjem s baladom, i to u klubu - rekla je Jelena na početku razgovora.

Božo je istakao da se Jelena vrlo rijetko može vidjeti na plaži.

- Nisam bila danas na plaži. Kao i svaka prava pjevačica, bila sam na jahti - rekla je pop zvijezda.

Na voditeljevu konstataciju da su mu pjevačice rekle da se plaše da idu na plažu jer se boje ajkula, Jelena je imala odgovor u svom maniru:

- Pjevačice je strah da ih vide u prirodi na dnevnom svijetlu bez fotošopa. Ja se toga ne plašim. Ne znam koja je sad trenutno plaža "in", možda sjutra. Vodi me onda tamo. Je l' se i ti skidaš u kupaći? Ja ću se skinuti, pa ćemo zajedno da plivamo da uplašimo ajkule - istakla je Karleuša.

Jelena nije znala da sjutradan u Budvi nastupaju i njene koleginice Dara Bubamara i Seka Aleksić.

- Seku sam zvala da mi se pridruži danas na jahti, ali mi se nije javila. A i ona je bila na jahti? Daru nisam zvala, ali i ona ima poziv. Mogu obije zajedno - pozvala ih je pjevačica.

Pjevačica je prokomentarisala i mogući Darin dolazak u žiri "Pinkovih zvezda", ali je naglasila da za Svetlanu Cecu Ražnatović nema mjesta u tom takmičenju.

- Jedna ne može da pređe sa Granda na Pink. Sori! Ona tvoja omiljena ne može. Sori! Meni ne bi to bilo interesantno, možda je tebi interesantno - aludirala je Jelena na Ražnatovićevu.

- Bitno da tebe ne boli i da smo opet u ljubavi. Dok nisam bila na Pinku, imao si neke druge favorite. Sad, htio - ne htio, to moram biti ja - rekla je JK.

- Kako Željko Mitrović kaže - zaključio je Dobriša.