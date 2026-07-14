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Oglasio se prijatelj pokojnog Andrije Bajića: Otkrio da li je Mala Cana bila s njim iz koristi

Oglasio se prijatelj pokojnog Andrije Bajića: Otkrio da li je Mala Cana bila s njim iz koristi

Autor Dragana Tomašević
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Nakon smrti legendarnog pjevača Andrije Bajića, u javnosti su se pojavile brojne spekulacije o njegovom privatnom životu i porodičnim odnosima.

Oglasio se prijatelj pokojnog Andrije Bajića: Otkrio da li je Mala Cana bila s njim iz koristi Izvor: Pink printscreen

Dugogodišnji prijatelj porodice Bajić, estradni menadžer, harmonikaš i umjetnik Slobodan Betulić Betula, apelovao je da se prestane sa nagađanjima i da se uspomena na velikog umjetnika sačuva dostojanstveno.

Betula, koji ističe da je sa Andrijom Bajićem godinama sarađivao i bio prijatelj, kaže da ga pogađa način na koji se u medijima i na društvenim mrežama govori o pjevačevom privatnom životu.

- Čitam razne priče po medijima i društvenim mrežama. Kao čovjek koji se godinama bavi estradom i koji je organizovao brojne manifestacije na kojima je Andrija učestvovao, zaista mi je krivo što mnogi komentarišu stvari o kojima zapravo ništa ne znaju. Ne poznaju ni Andriju ni Canu, a iznose razne zaključke -rekao je Betulić.

On ističe da je sa pokojnim pjevačem bio izuzetno blizak i da mu je Andrija ukazivao veliko povjerenje.

- Bili smo veliki prijatelji. Imao je povjerenja u mene i pričao mi je o mnogim stvarima iz svog života, pa i o odnosima sa ćerkama. Međutim, to nikada neću komentarisati, jer smatram da to nije ni ukusno ni primjereno. To su privatne stvari koje treba da ostanu u krugu porodice- poručio je.

Ovako izgledaju ćerke Andrije Bajića:

Govoreći o odnosu Andrije Bajića i njegove supruge Male Cane, Betula naglašava da je njihova ljubav bila iskrena i da nije bila zasnovana na materijalnim interesima.

- Kada je upoznala Andriju, Cana nije znala ni šta on posjeduje, ni kakvu imovinu ima. Među njima se rodila ljubav i spojili su se kao ljudi. Andrija je otišao da živi kod nje u Devojački bunar, a ona ga je čuvala kao malo vode na dlanu. Uvjeren sam da su mu upravo njen trud, pažnja i ljubav produžila život. To govorim iz onoga što sam lično vidio tokom svih godina njihovog zajedničkog života -rekao je on.

tokom njihovog braka često su zajedno nastupali i družili se, zbog čega je imao priliku da izbliza vidi njihov odnos.

- Imali smo desetine zajedničkih nastupa, svirki i koncerata. Znam koliko su bili posvećeni jedno drugom i zato mi je teško kada danas čitam razne neistine- kazao je Betula.

Na kraju je uputio apel javnosti da se više pažnje posveti bogatom umhetničkom naslheđu Braće Bajić, a manje njihovom privatnom životu.

- Molim ljude da ne pišu svašta o Braći Bajić. Njihove phesme i dhela živheće još mnogo godina posle njih. Treba da postoji malo više dostojanstva i poštovanja prema ljudima koji su toliko dali narodnoj muzici. Koga treba da zanima šta je ostavio, kakvi su bili porodični odnosi ili bilo šta slično? To nije naša briga, niti bi trebalo da bude tema javnosti. I Cani sam rekao da svog supruga isprati dostojanstveno i da se ne obazire na razne priče -zaključio je Slobodan Betulić Betula za Kurir.

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Tagovi

Andrija Bajić Mala Cana Slobodan Betulić Betula

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