Pjevačica Aleksandra Prijović bila je uz ćerku Dejana Petrovića nakon skandala kada je Jovanu udario brat MMA borca Marka Bojkovića.
Ćerka poznatog trubača Dejana Petrovića, Jovana, posljednjih sedmica našla se u centru pažnje nakon incidenta u kojem ju je, prema tvrdnjama porodice, tokom noćnog izlaska udario brat MMA borca M. B.
Kako prenosi Informer, tokom oporavka veliku podršku pružili su joj porodica i prijatelji, među kojima su bili pjevačica Aleksandra Prijović i njen suprug Filip Živojinović.
Prija bila uz ćerku Dejana Petrovića u najgorem trenutku: Jeziv skandal podigao Srbiju na noge, ona je tješila
„Jovana nije znala šta ju je snašlo, svuda je viđala svoje ime u medijima. Pored porodice, Prija joj je bila velika podrška tokom oporavka i u najtežim trenucima. Jovana voli da provodi vrijeme sa njom i uvijek rado posluša svaki njen savjet“, rekao je izvor za Informer.
Nakon incidenta oglasio se i Dejan Petrović.
Prija bila uz ćerku Dejana Petrovića u najgorem trenutku: Jeziv skandal podigao Srbiju na noge, ona je tješila
„Moju ćerku je udario brat MMA borca Marka Bojkovića. Ne znam zašto se to ne saopštava, ona ga je prepoznala. Njih desetak bilo je u tom društvu, u istom lokalu u kojem je moja ćerka bila sa drugaricama. Pozivali su ih na after parti, ali su ih one odbile. Nakon toga počeo je da ih vrijeđa, a kada mu se moja ćerka verbalno suprotstavila, udario ju je u predjelu vrata“, rekao je Petrović.
Prija bila uz ćerku Dejana Petrovića u najgorem trenutku: Jeziv skandal podigao Srbiju na noge, ona je tješila