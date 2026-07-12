Prija bila uz ćerku Dejana Petrovića u najgorem trenutku: Jeziv skandal podigao Srbiju na noge, ona je tješila

Pjevačica Aleksandra Prijović bila je uz ćerku Dejana Petrovića nakon skandala kada je Jovanu udario brat MMA borca Marka Bojkovića.

Izvor: Instagram printscreen / petroviccc_jovana

Ćerka poznatog trubača Dejana Petrovića, Jovana, posljednjih sedmica našla se u centru pažnje nakon incidenta u kojem ju je, prema tvrdnjama porodice, tokom noćnog izlaska udario brat MMA borca M. B.

Kako prenosi Informer, tokom oporavka veliku podršku pružili su joj porodica i prijatelji, među kojima su bili pjevačica Aleksandra Prijović i njen suprug Filip Živojinović.

„Jovana nije znala šta ju je snašlo, svuda je viđala svoje ime u medijima. Pored porodice, Prija joj je bila velika podrška tokom oporavka i u najtežim trenucima. Jovana voli da provodi vrijeme sa njom i uvijek rado posluša svaki njen savjet“, rekao je izvor za Informer.

Nakon incidenta oglasio se i Dejan Petrović.

„Moju ćerku je udario brat MMA borca Marka Bojkovića. Ne znam zašto se to ne saopštava, ona ga je prepoznala. Njih desetak bilo je u tom društvu, u istom lokalu u kojem je moja ćerka bila sa drugaricama. Pozivali su ih na after parti, ali su ih one odbile. Nakon toga počeo je da ih vrijeđa, a kada mu se moja ćerka verbalno suprotstavila, udario ju je u predjelu vrata“, rekao je Petrović.