Prija polako zauzima mjesto najslušanijeg izvođača.

Izvor: Youtube printscreen / Aleksandra Prijović

Aleksandra Prijović prije nekoliko dana predstavila je dugoočekivani album "Bol i alkohol", koji je publika mjesecima s nestrpljenjem iščekivala. Posle duže diskografske pauze, pjevačica je objavila novi projekat, a prvi rezultati na muzičkim platformama pokazuju da je još jednom pogodila ukus publike.

Već godinama mnogi Aleksandru Prijović nazivaju naslednicom Cece Ražnatović, pa poređenja između dvije pjevačice gotovo da ne prestaju. Ovoga puta, publika iz Srbije spojila ih je i na jednoj od najvažnijih muzičkih lista.

Prema podacima sa Jutjuba o najslušanijim muzičkim kanalima u Srbiji tokom protekle nedelje, Aleksandra Prijović zauzela je treće mjesto, dok se odmah iza nje, na četvrtoj poziciji, našla Ceca Ražnatović. Razlika u broju pregleda između njih dvije bila je minimalna, što još jednom potvrđuje koliko obije imaju ogromnu podršku publike.

Izvor: Printscreen

Ono što je još zanimljivo je da je Ražnatovićeva i bez novih objava na svom jutjub kanalu konstantno u top 5 najslušanijih izvođača na pomenutoj platformi. Njene pjesme i od pre 30 godina ponovo se penju na sam vrh najpopularnijih pjesama pa je tako pjesma "Vreteno" trenutno jedna od najslušanijih pjesama kako na muzičkim platformama i društvenim mrežama tako i kada su nastupi raznih izvođača na raznim proslavama u pitanju.

Vidi opis Prija skinula Cecu sa trona! Neviđeni preokret, pojavila se zvanična lista Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Printscreen TikTok/musik.ljubav Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram/aleksandraprijovic/printscreen Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic Br. slika: 13 13 / 13

Zanimljivo je da se odmah iza Cece, na petom mestu, nalazi Jakov Jozinović, dok prva dva mjesta već duže vrijeme neprikosnoveno drže bosanskohercegovački tandem Jala Brat i Buba Corelli, koji godinama dominiraju kada je riječ o pregledima na ovoj platformi.

Treba imati u vidu i da Ceca Ražnatović u poslednjih desetak godina nije bila diskografski aktivna kao ranije i da je na svom zvaničnom Jutjub kanalu objavila svega nekoliko novih projekata. Sa druge strane, Aleksandra Prijović je u prethodnih nekoliko godina svoj kanal obogatila brojnim pjesmama i visokobudžetnim spotovima koji danas bilježe stotine miliona pregleda.

Izvor: Kurir/ Mondo