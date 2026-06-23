"Morala je da napusti srednju školu iako je željela da je završi": Prijina majka ogolila dušu o njenom odrastanju

Borka Mihajlović otkrila je kako je Aleksandra Prijović od malih nogu pokazivala talenat za muziku i imala podršku porodice na putu do uspjeha.

Izvor: Instagram/borkamihajlovic1974

Dok publika širom regiona puni dvorane na koncertima Aleksandre Prijović i uživa u njenom novom albumu, njena majka Borka Mihajlović sa ponosom ističe da je pjevačica i prije velikog uspjeha bila dijete za primjer.

U iskrenom razgovoru prisetila se Aleksandrinog odrastanja, prvih koraka u muzici, školovanja, ali i puta koji ju je doveo do statusa jedne od najvećih regionalnih zvijezda.

Borka Mihajlović kaže da je Aleksandra još u najranijem detinjstvu pokazivala veliki talenat za muziku, zbog čega je od porodice uvijek imala bezrezervnu podršku.

"Aleksandra je još kao dijete pokazivala talenat za pevanje i imala je oduvek moju podršku u svemu što je željela i radila. Poželjela bih takvo dijete svakom roditelju. Bila je pristojna, kulturna i odličan učenik. Ovo ne govorim zato što je moja ćerka i zato što želim da je hvalim, već zato što je zaista tako", rekla je Borka.

Govoreći o njenom obrazovanju, Aleksandrina majka ističe da je pjevačica bila uspješna i u osnovnoj i u srednjoj školi, ali da je karijera u jednom trenutku promijenila njene prioritete.

"Bila je odličan učenik i u osnovnoj i u srednjoj školi. Završila je do trećeg stepena, a četvrti razred nije uspjela da privede kraju jer se u međuvremenu prijavila za 'Zvezde Granda' i nije mogla da uskladi sve obaveze. Ipak, planira da završi i četvrtu godinu kako se više ne bi pisalo da ima samo osnovnu školu", objašnjava Borka.

Kako kaže, Aleksandra je još kao djevojčica imala priliku da izbliza upozna estradni život, budući da je često odlazila sa majkom na nastupe.

"Još kao mala mogla je da vidi kako izgleda baviti se muzikom, jer sam je često vodila sa sobom. Na vrijeme je shvatila da svaki posao nosi i težinu i ljepotu. Prošla je kroz određene životne teškoće, ali se na kraju sve to pokazalo kao dobro iskustvo. Danas vidite gdje je, puni dvorane širom Srbije i regiona", kaže ona.

Iako je ponosna na ćerkin profesionalni uspjeh, Borka ističe da joj je posebno drago što je Aleksandra ostvarena i na privatnom planu.

"Pored toga što je napravila sjajnu karijeru, ponosna sam na to što je izgradila jednu divnu porodicu. Svoje unuke volim najviše na svijetu. Moram da pomenem i svog zeta Filipa, koji je predivan prema mojoj ćerki. On je zaista dobar i kvalitetan čovjek", zaključila je Borka Mihajlović.

Izvor: Mame.rs/ MONDO