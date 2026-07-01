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"Ona bar nema AI i Chat GPT": Haos na mrežama zbog Milice Pavlović i Aleksandre Prijović, zaratili koja je bolja

"Ona bar nema AI i Chat GPT": Haos na mrežama zbog Milice Pavlović i Aleksandre Prijović, zaratili koja je bolja

Autor Dragana Tomašević
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Fanovi dali svoj sud o novim albumima Aleksandre Prijović i Milice Pavlović

Haos na mrežama zbog Milice Pavlović i Aleksandre Prijović Izvor: Nikola Radišić,YouTube/Aleksandra Prijović

Milica Pavlović nedavno je objavila album "Caka" sa 10 novih pjesama koje su odmah privukle pažnju njene publike ne samo zbog tekstova pjesama, već i spotova koji su napravili haos.

Neposredno prije nje album je objavila Aleksandra Prijović, a društvene mreže gore zbog komentara i poređenja poslednjih projekata pjevačica.

Ono što su Aleksandri najviše zamjerili jeste što je spotove navodno radila pomoću vještačke inteligencije, dok su Miličini daleko inovativniji.

Iako je Milica zaradila više pozitivnih komentara, Prijovićka i dalje drži prvo mesto na trendingu, a nekoliko njenih pjesama se nalazi i u prvih deset najslušanijih.

"Ni Prija ni Milica nisu izdale album karijere, ali za moj ukus Prijović za klasu bolja", glasio je jedan u moru komentara:

Dok drugi navode zašto je Milica za klasu iznad:

"Milica je u samom startu klasu iznad jer nema AI i Chat gtp premium".

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Tagovi

Aleksandra Prijović Milica Pavlović

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