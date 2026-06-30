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Džejlin bivši brutalan nakon što se saznalo da je u vezi sa Jakovom: Evo šta je pjevač momentalno uradio

Džejlin bivši brutalan nakon što se saznalo da je u vezi sa Jakovom: Evo šta je pjevač momentalno uradio

Autor Đorđe Milošević
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Javnost u regionu bruji o vezi Džejle i mladog Jakova.

Džejlin bivši brutalan nakon što se saznalo da je u vezi sa Jakovom Izvor: Instagram

Ljubavni život mlade pjevačice Džejle Ramović ponovo je u centru medijske pažnje nakon što je ozvaničila vezu sa kolegom Jakovom Jozinovićem.

Prije ove romanse, mediji su naširoko brujali o njenoj tajnoj vezi sa Bojanom Cvijetićaninom, frontmenom popularnog slovenačkog benda "Džoker aut".

Međutim, najnovija dešavanja na društvenim mrežama pokazuju da u ovom ljubavnom trouglu i te kako ima tenzije. Na mreži "X" brzinom svjetlosti su se proširile spekulacije fanova da je Bojan otpratio, a po svemu sudeći i potpuno blokirao i Džejlu i Jakova.

Korisnici ove platforme masovno dijele dokaze o ovom potezu uz komentare da je u pitanju "nastavak drame", dok glavni akteri još uvijek mudro ćute o cijelom slučaju.

Bojan se druži sa Jakovom Jozinovićem

Bojan Cvjetićanin je slovenački pjevač i glumac, najpoznatiji kao frontmen rok benda Džoker Aut. Rođen je u Ljubljani, a porijeklom je iz Bosne i Hercegovine. On je 2023. godine predstavljao je Sloveniju sa svojim bendom na "Pesmi Evrovizije" u Liverpulu sa pjesmom „Carpe Diem“, gdje su zauzeli 21. mjesto.

Izvor: Instagram

Inače, javnosti je poznato i da su sadašnji i bivši momak Džejle Ramović u dobrim kolegijalnim, ali i prijateljskim odnosima. Bojan je više puta kačio fotografije sa Jakovom na Instagram profil i podržavao njegov uspjeh.

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Tagovi

bojan cvjetičanin Džejla Ramović Jakov Jozinović

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