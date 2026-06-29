Ovdje je počela ljubav Jakova i Džejle: Jedan emotivan trenutak svima je promakao, ona umalo zaplakala

Džejla je bila gošća na jednom od koncerata Jakova Jozinovića u Sava Centru, ali ono što je tada izgovorila niko nije shvatio za ozbiljno, sve do sada.

Izvor: MONDO, Đorđe Milošević

Džejla Ramović i Jakov Jozinović navodno su započeli emotivnu vezu, barem ako je suditi po nagađanjima njhovih fanova koji su, nakon objavljivanja snimka pjevača koji uživa na brodu sa djevojkom, uočili neke sličnosti sa pjevačicom.

Ipak, ako se vratimo malo unazad, obostrane simpatije su počele da se rađaju prije nekoliko mjeseci kada je pjevačica bila gost na njegovom velikom koncertu u Sava Centru.

Njih dvoje su oduševili beogradsku publiku pošto su izveli pjesmu "Godinama", koju u originalu pjevaju Dino Merlin i Ivana Banfić. Džejla Ramović se tada na koncertu pojavila sva u bijelom.

"Mi smo osjetili tu lijepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lijepo smo se osjećali i nakon koncerta, prije nego što je to otišlo toliko viralno", istakla je pjevačica i dodala da je upravo ta lijepa emocija dovela do toga da se njihov zajednički snimak toliko svidi ljudima.

Ono što je javnost posebno iznenadilo jeste Džejlino iskreno priznanje o tome koliko ju je ovaj zajednički trenutak sa Jakovom Jozinovićem ponio. Iako je poznata po tome da izbjegava da analizira svoja pojavljivanja u medijima, ovoga puta su emocije presudile.

"Ja sam od onih koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta", priznala je iskreno mlada zvijezda.