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Nije Džejla nego Iva? Otkriveno ko je djevojka s kojom se Jakov Jozinović ljubi na jahti, glumila mu u spotu

Nije Džejla nego Iva? Otkriveno ko je djevojka s kojom se Jakov Jozinović ljubi na jahti, glumila mu u spotu

Autor Dragana Tomašević
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Džejla Ramović i Jakov Jozinović su prethodnih dana glavna tema medija i javnosti.

Otkriveno ko je devojka s kojom se Jakov Jozinović ljubi na jahti Izvor: TikTok printscreen / Jakov Jozinović

Nakon što je isplivao snimak kako se pjevač Jakov Jozinović i pjevačica Džejla Ramović strasno ljube na jahti, isplivavaju nove teorije u vezi s navodnom romansom, za koju i dalje mnogi tvrde da je u pitanju marketinški potez pred izlazak dueta.

Jedna od njih je ta da Jakov uopšte nije u vezi s Džejlom i da se na snimku on ljubi s njenom najboljom drugaricom Ivom M. Ipak, kad se pogledaju fotografije na društvenim mrežama ove djevojke, jasno se vidi da je ona već duže vrijeme bliska prijateljica s Jakovom, a ne s Ramovićkom.

Pogledajte slike.

Sudeći po zajedničkim fotkama, Iva i Jakov često su zajedno na putovanjima i snimanjima spotova i kampanja. Zanimljivo je i to da Iva glumi u Jozinovićevom spotu za pesmu "Meri", a u opisu videa pjevač joj zahvaljuje kao najboljoj drugarici što mu je uljepšala spot.

Pogledajte:

Jakov Jozinović Meri
Izvor: YouTube/Jakov Jozinović

 Džejlin bivši ih otpratio s mreža?

U cijelu priču je od juče uključen Bojan Cvjetićanin, bivši Džejlin partner, koji se navodno zbog svega razbijesnio.Tako su se na Iksu pojavile tvrdnje fanova da je frontmen slovenačkog benda Džoker aut navodno otpratio, a po svemu sudeći i blokirao i Džejlu i Jakova.

Objave s navodnim dokazima brzo su se proširile društvenim mrežama, a korisnici platforme uveliko komentarišu da je riječ o novom zapletu u odnosima troje mladih muzičara. Ipak, nijedno od njih se tim povodom nije oglašavalo, pa ove informacije zasad ostaju na nivou spekulacija.

Frontmen Džoker auta više puta je na društvenim mrežama dijelio zajedničke fotografije s Jakovom i javno podržavao njegov rad.

Da su bili u dobrim odnosima, potvrđuje i činjenica da je bend Džoker aut gostovao na Jozinovićevom koncertu u Ljubljani, održanom 8. maja.

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Tagovi

Džejla Ramović Jakov Jozinović

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