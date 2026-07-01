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Džejla jednim potezom potvrdila vezu sa Jakovom? Svi bruje o snimku, ne može više da se krije (Video)

Džejla jednim potezom potvrdila vezu sa Jakovom? Svi bruje o snimku, ne može više da se krije (Video)

Autor Đorđe Milošević
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O odnosu Jakova i Džejle se dugo spekulisalo, a onda je Jozinović podijelio snimak na kojem se ljube i koji je ubrzo uklonio.

Džejla jednim potezom potvrdila vezu sa Jakovom? Izvor: MONDO, Đorđe Milošević

Jakov Jozinović i Džejla Ramović već neko vrijeme uživaju u ljubavi koju su se u početku trudili da sakriju od očiju javnosti. Pjevačica i dalje nije komentarisala ovaj odnos, a javnost sada analizira njene objave.

Naime, Džejla je na svom TikTok nalogu podijelila snimak autfita, a pozadini je išla nova pjesma njenog dečka "Na mjestu mom".

Ovim potezom je pjevačica izazvala lavinu komentara, a snimak je nastao nekoliko dana prije nego što se saznalo za njihovu romansu.

"Zajedno ste znači?", "Ti si sa Jakovom", "Evo, potvrdila je", "Prelijep par", neki su u mnoštvu komentara.

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Džejla Ramović jednim potezom potvrdila vezu sa Jakovom?
Izvor: TikTok/džejlar
Izvor: TikTok/džejlar

Podsijetimo, o odnosu Jakova i Džejle se dugo spekulisalo, a onda je Jozinović podijelio snimak na kojem se ljube i koji je ubrzo uklonio, ali je već dospio na mreže.

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Tagovi

Jakov Jozinović Džejla Ramović

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