Džejla jednim potezom potvrdila vezu sa Jakovom? Svi bruje o snimku, ne može više da se krije (Video)

O odnosu Jakova i Džejle se dugo spekulisalo, a onda je Jozinović podijelio snimak na kojem se ljube i koji je ubrzo uklonio.

Izvor: MONDO, Đorđe Milošević

Jakov Jozinović i Džejla Ramović već neko vrijeme uživaju u ljubavi koju su se u početku trudili da sakriju od očiju javnosti. Pjevačica i dalje nije komentarisala ovaj odnos, a javnost sada analizira njene objave.

Naime, Džejla je na svom TikTok nalogu podijelila snimak autfita, a pozadini je išla nova pjesma njenog dečka "Na mjestu mom".

Ovim potezom je pjevačica izazvala lavinu komentara, a snimak je nastao nekoliko dana prije nego što se saznalo za njihovu romansu.

"Zajedno ste znači?", "Ti si sa Jakovom", "Evo, potvrdila je", "Prelijep par", neki su u mnoštvu komentara.

Pogledajte 00:12 Džejla Ramović jednim potezom potvrdila vezu sa Jakovom? Izvor: TikTok/džejlar Izvor: TikTok/džejlar

Podsijetimo, o odnosu Jakova i Džejle se dugo spekulisalo, a onda je Jozinović podijelio snimak na kojem se ljube i koji je ubrzo uklonio, ali je već dospio na mreže.