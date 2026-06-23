Emina je povodom mature sina objavila emotivne fotografije i dirljivu poruku na Instagramu. A tu je bio i Mustafa Sandal.

Izvor: Instagram/mustafasandal24/yaemana/Printscreen

Emina Jahović podijelila je lijepe vijesti sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, proslavljajući važan trenutak u životu svog mlađeg sina Javuza.

Naslednik kog je dobila tokom braka sa turskom muzičkom zvijezdom Mustafom Sandalom, uspješno je maturirao i završio osnovnu školu u Turskoj. Emina nije krila radost i ponos ovim povodom, pa se oglasila na Instagramu gdje je objavila zajedničke fotografije sa sinom.

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Vidi opis Emina Jahović na istom mjestu sa bivšim Mustafom: Pjevačica u beloj haljini pripijenoj uz tijelo, pucaju od sreće Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / yaemina Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / yaemina Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen / yaemina Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / yaemina Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / yaemina Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen / yaemina Br. slika: 6 6 / 6 AD

Za ovu svečanu priliku, ponosna majka zablistala je u elegantnoj, uskoj bijeloj haljini pripijenoj uz tijelo, dok je izgled upotpunila tamnim naočarima za sunce. Njen široki osmijeh koji nije skidala sa lica jasno je odavao koliko je srećna.

Uz emotivne fotografije, Emina je mlađem sinu uputila i dirljivu poruku: "Srećna matura, ljubavi moja. Danas slaviš prekretnicu, a ja slavim nevjerovatnog dječaka kakav jesi. Najbolje tek dolazi. Tako sam ponosna na tebe Javuze", napisala je Emina.

I bivši muž na maturi sina

Mustafa Sandal, Eminin bivši muž takođe je bio na maturi i nije krio ponos zbog naslednika. Nakon što je Javuz primio diplomu, bacio se ocu u zagrljaj.

"Dočekao sam i diplomiranje mog Javuza! Sine moj dragi " napisao je Mustafa i podijelio snimke na Instagramu.

Da li su se Emina i Mustafa sreli na istom mjestu nije poznato, a evo kako izgleda njegova nova supruga:

Emina Jahović i Mustafa zaratili posle razvoda

Pjevačica rodom iz Novog Pazara je 2018. godine stavila je tačku na brak sa turskom pop zvijezdom Mustafom Sandalom, u kojem su dobili dvojicu sinova Javuza i Jamana. Tri godine kasnije, otkrila je da je da bivši muž ne izmiruje svoje obaveze, zbog čega su zavšili na sudu.

"Razvela sam se od Mustafe 2018. godine i tada smo pred sudom potpisali sporazum u kojem prihvatamo zajedničke obaveze, među kojima su i zdravstveno osiguranje i alimentacija za našu djecu. Međutim, nedugo posle razvoda sve obaveze pale su na mene", rekla je Emina Jahović za turske medije.

"Trebalo je da kupi kuću u Beogradu, ali nije to uradio. Takođe smo imali dogovor da pokrije privatno zdravstveno osiguranje svoje djece, i plati troškove njihovih izleta i ljetovanja. Nije ispunio ništa od toga. Dan kada sam se najgore osjećala bio je kada sam odvela djecu kod ljekara i saznala da im osiguranje nije uplaćeno. Iako je to navedeno kao njegova obaveza u našem sporazumu o razvodu, Mustafa nije platio ni rentakar, kao ni platu mog vozača. Nisam osoba koja bi ga napala za ovako nešto iz ljubomore ili obesti. Naprotiv, budući da je on otac moje djece, svjesna sam da će naš odnos morati da traje zauvijek", rekla je ona za turske medije.

Nakon što je Emina tužila supruga za neisplaćene alimentacije, Mustafa Sandal je podnio kontratužbu. Iznio je dokaze o tome da joj je uplatio 1,8 miliona turskih lira, odnosno više od 100.000 eura. U svoju odbranu je iznio i da ima finansijske probleme, za šta je ona tvrdila da je laž.