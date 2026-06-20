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Preminuo reditelj legendarnih "Prijatelja": Glumci iz serije se emotivnim objavama oprostili od njega

Preminuo reditelj legendarnih "Prijatelja": Glumci iz serije se emotivnim objavama oprostili od njega

Autor Marina Cvetković
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Reditelj Džejms Barouz preminuo je u 86. godini.

Preminuo reditelj legendarnih "Prijatelja": Glumci iz serije se emotivnim objavama oprostili od njeg Izvor: Youtube printscreen / Friends

Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije kolega i saradnika, a među prvima su se oglasili glumci iz popularne serije Friends, sa kojima je Džejms Barouz godinama uspješno sarađivao.

David Schwimmer oprostio se od njega emotivnom objavom na Instagramu.

„Džimi Barouz je iz svakog glumca izvlačio ono najbolje i svaku seriju koju je režirao činio duhovitijom i emotivnijom. Njegova toplina, skromnost i velikodušnost učinili su da se osjećamo kao porodica. Bio je mentor, prijatelj i jedna od najvažnijih osoba u mom životu. Već mi nedostaješ i zauvijek ću ti biti zahvalan“, poručio je Švimer.

Od slavnog reditelja oprostio se i Matt LeBlanc, koji je objavio zajedničke fotografije i napisao:

„Džimi, riječi ne mogu opisati koliko si uticao na sve nas. Bio si prava ikona i nedostajaćeš nam.“

Počast mu je odala i Lisa Kudrow, zahvalivši mu na godinama saradnje i podrške.

Barouz je tokom višedecenijske karijere radio na nekim od najuspješnijih televizijskih komedija. Posebno će ostati upamćen po radu na serijama Friends i Will & Grace, a iza sebe je ostavio više od 1.000 režiranih epizoda.

Za svoj rad osvojio je 11 nagrada Emi i čak 48 nominacija, čime je stekao status jednog od najcjenjenijih televizijskih reditelja svoje generacije.

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Tagovi

Džejms Barouz reditelj Serija Prijatelji

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