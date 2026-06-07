Prije Jelisavete, Pavle Mensur je bio vjeren: Koleginicu volio 2 godine, a poznata pjevačica zatrudnjela nakon raskida

Iako se Pavle trudi da svoju privatnost drži podalje od očiju javnosti, sudeći da važi za jednog od najpoželjnijih mladih glumaca, njegove ljubavi uvek privuku ogromnu pažnju.

Izvor: Instagram printscreen / nastasijastosic

Mladi, talentovani i harizmatični glumac Pavle Mensur (26), već godinama važi za jednog od najtraženijih glumaca nove generacije, ali i za momka za kojim uzdiše nježniji pol širom regiona.

I dok na ekranu bez greške niže uloge, njegov privatan život podjednako intrigira javnost, a posebno nako vijesti koja eksplidrala u javnosti da je navodno uplovio u vezu sa Jelisavetom Orašanin (37).

Ove slike su ih otkrile:

Ljubavni život prije Jelisavete

Naslijedio je talenat od poznatih roditelja, ali je šarmom i autentičnošću izgradio sopstveno ime na javnoj sceni. Pavle je često bio u centru medijske pažnje zbog svojih veza sa poznatim ljepoticama, iako o tome nikada nije govorio javno.

Pavle Mensur bio je u nekoliko veza sa poznatim damama, a prva o kojoj se pisalo je njegova lijepa i talentovana koleginica Ivana Zečević.

Pogledajte kako su izgledali:

Pavle i njegova bivša djevojka, glumica Ivana Zečević, upoznali su se prilikom upisa na Fakultet dramskih umetnosti. Njihov odnos produbio se tokom zajedničkog rada na seriji "Grupa", a veliku popularnost donijela im je serija "Kalkanski krugovi", gdje su takođe dijelili kadar. Dok su bili u vezi, ovaj glumački par živio je skromno u malom studentskom stanu, piše Blic.

O njihovoj ljubavi i zajedničkom životu, Ivana je svojevremeno govorila:

"Apsolutno. Išlo je prirodno, sve kod nas ide prirodno. Kako nas je život vodio, tako smo i odlučivali. Sve je iz ljubavi. Traje dvije godine i dva-tri mjeseca. Volimo da trošimo pare na dobru klopu, ali sve je isto kao i ranije", izjavila je tada mlada glumica.

Zanimljiv detalj koji je tada privukao pažnju medija jeste da je mladi glumac, uprkos novoj romansi i činjenici da su obrisali većinu zajedničkih slika, na svom Instagram profilu zadržao jednu fotografiju sa bivšom djevojkom Ivanom iz 2019. godine.

Veza sa Ksenijom Knežević

Nakon nešto više od dvije godine veze sa Ivanom, uslijedio je raskid, a Pavle je potom otpočeo vezu sa pjevačicom Ksenijom Knežević.

Prije toga, Ksenija je bila u dugoj vezi sa Nikolom, kojem se i vratila nakon raskida sa glumcem, te je će se par uskoro ostvariti u ulozi roditelja po prvi put.

Vjeridba sa voditeljkom

Vijest da je mladi glumac Pavle Mensur uplovio u vezu sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin odjeknula je u javnosti, nakon njenog razvoda od košarkaša Miloša Teodosića.

Međutim, mnogi su zaboravili da je Mensur bio vjeren sa prelijepom voditeljkom Nastasijom Stošić.

Nastasija Stošić je dobro poznato lice i voditeljka. Ipak, malo ko zna da je ona ćerka legende Crvene zvezde, fudbalera Vlade Stošića.

Kada ju je glumac zaprosio, Nastasija nije mogla da sakrije emocije, te je na društvenim mrežama pokazala prsten i poslala vrlo jasnu poruku kojom je stavila do znanja da je Pavle Mensur samo njen.

"Ova djevojčica u duši još uvijek ne zna šta ju je snašlo, pa stidljivo ima nešto da vam kaže. Kao neko ko je izuzetno glasan i brbljiv, prvi put u životu sam osjetila potrebu da o svojoj sreći ćutim, da je grlim što jače svakog dana, i volim najviše što mogu, ali ja sam vjerena. Svim djevojkama, to bi vam bilo to, izvinite, ali nije mi žao, on je zvanično moj", poručila je tada voditeljka.

Ipak, ljubavna bajka nije potrajala do oltara. Raskid je usledio, a Pavle je, po svemu sudeći, sreću pronašao u zagrljaju koleginice Jelisavete Orašanin.