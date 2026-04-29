Srpkinje ga obožavaju, a on trudnu ženu otjerao na abortus zbog druge: Oženio se ljubavnicom, a bivšu nosi na duši

30. aprila 1970. godine rođen je jedan od najpoznatijih turskih glumaca koji je miljenik i na ovim prostorima, Halit Ergenč.

Halit Ergenč važi za jednog od najpopularnijih turskih glumaca, a publiku širom sveta osvojio je ulogama u serijama "One Thousand and One Nights" i "Muhteşem Yüzyıl", koja je kod nas poznata kao "Sulejman Veličanstveni", koja ga je i vinula među najveće zvezde turskih sapunica.

Glumom je počeo da se bavi posle rada u pozorištu i mjuziklima, gde je brusio talenat pre televizijskog proboja. Ipak, dok mu je karijera donosila uspehe i status miljenika publike, njegov profesionalni put često su pratile i priče o ljubavnim skandalima, zbog kojih je privatni život neretko bio podjednako intrigantan kao i uloge koje je igrao.

I dan-danas se spominje njegova afera sa lepom Berguzar Korel sa kojom se upoznao na snimanju "Hiljadu i jedna noći". Hemija je bila toliko jaka da su oboje raskinuli tadašnje veze - ona je ostavila dečka, a on trudnu suprugu koja je u očaju odlučila da abortira.

Njegova tadašnja, inače 14 godina mlađa supruga, takođe glumica, Gizem Sojsaldi bila je očajna. Tokom brakorazvodne parnice popularni Sulejman ponudio joj je novčanu nadoknadu od 250.000 lira kako bi se što pre rastali.

Ovakav epilog delovao je kao nož u srce ako se uzme u obzir da je njihova priča počela kao bajka, o čemu je Gizem svojevremeno otvoreno govorila.

"Jela sam ribu na plaži u Foči sa prijateljicom. Halit je tu snimao film First Love, bio je sa ekipom sa seta. Konobar nam je prišao i rekao: 'Devojke, Halit Ergenč i Halit Abi su ovde i žele da vas upoznaju. Insistiraju na tome, nisam mogao da im kažem ne.' Ispostavilo se da je Halitu takođe rekao da prijateljica i ja želimo da upoznamo njega", opisala je Gizem jednom prilikom prvi susret sa Ergenčom.

"Halit je prišao i seo za naš sto. Naravno, malo sam bila nervozna. Mislila sam: 'Kako se usuđuješ!' No, bio je tako prijatan i drag. Tri sata smo proveli zajedno i zaljubili se", pričala je glumica.

U razgovoru za turske medije Gizem je otkrila da joj je bilo čudno što Halit insistira da se venčaju jer je zbog svog oca oduvek imao strah od braka. Naime, on se čak pet puta ženio i sa svojim suprugama dobio šestoro dece.

Ubrzo se ispostavilo da su sumnje bile opravdane – ljubavnoj idili Gizem Sojsaldi i Halita Ergenča došao je kraj kada se glumac na snimanju "Hiljadu i jedne noći" zaljubio u koleginicu Berguzar Korel.

Interesantno je da je Halit Ergenč i dan-danas u braku sa bivšom ljubavnicom Berguzar Korel. Venčali su se 2009. i važe za jedan od najpoznatijih i najdugovečnijih turskih glumačkih parova, a imaju i troje dece.

