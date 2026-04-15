Ostavila muža da bi jurila pare, ljubavnik je pretvorio u prostitutku: Slavni sin traume liječio na maloljetnim devicama

Na današnji dan rođen je slavni glumac Čarli Čaplin čija je karijera uprljana stravičnim zlostavljanjem žena, a mnogi su mišljenja da se čuveni komičar svim tim djevojkama svetio zbog onoga što mu je priredila rođena majka

Poznat po skandalima koji su pratili njegov privatni život — uključujući veze sa znatno mlađim djevojkama, koje je kasnije pokušavao da opravda traumama iz djetinjstva i odnosom sa majkom, Čarli Čaplin ostao je jedna od najkontraverznijih, ali i najuticajnijih figura filmske istorije.

Čaplina se proslavio kao "Mali skitnica" sa svojim šeširom i štapom, kao i karakterističnim hodom, a ova uloga inspirisana je siromašnim djetinjstvom u mračnim ulicama viktorijanskog Londona i britanskim muzičkim salama u kojima je prvi put nastupio.

Iako se oduvijek pretpostavljalo da osnov koji je lik učinio tako nezaboravnim, vodi porijeklo od tragične rane smrti njegovog oca od alkoholizma i njegovog sopstvenog zatočeništva u sirotištu u Dikensovskom stilu u dobi od sedam godina, čini se da je na Čaplina ipak više uticao odnos sa majkom Hani i njena užasna sudbina.

Čaplin je javno tvrdio da je njegova majka bila nježna i posvećena, ali kasnija istraživanja daju mnogo mračniju sliku njenog života. Prema nekim izvorima, Hana Čaplin, koja je u mladosti nastupala kao vodviljska pjevačica pod imenom Lili Harli, prošla je kroz težak period u kojem je, navodno, završila u prostituciji, što je ostavilo ozbiljne posledice na njeno zdravlje i psihu.

Istoričar Dr Vajsman navodi da je oboljela od sifilisa, što je u to vrijeme često vodilo u tešku depresiju i postepeni psihički pad — nešto čemu je mladi Čarli Čaplin bio svjedok i što ga je, prema tim tvrdnjama, duboko obilježilo. Čak je i glumica Luiz Bruks kasnije tvrdila da su ti rani traumatični utisci imali dugotrajan uticaj na njegov odnos prema ženama.

Hana Čaplin, inače romskog porijekla, još kao vrlo mlada je pobjegla od kuće i već sa 16 godina ušla u svijet pozornice, uzimajući umjetničko ime po slavnoj viktorijanskoj zvijezdi mjuzik-hola Lili Lengtri. U tom periodu upoznaje Čarlsa Čaplina starijeg, međutim, njihova veza se brzo raspada, a tri godine kasnije, Hana bježi sa ljubavnikom Sidnijem Hoksom, inače prevarantom koji se predstavljao kao bogati aristokrata sa ogromnim kolonijalnim imanjima. Međutim, ispostavilo se da je Hoks bio makro koji ju je odveo u grad Vitvatersrand i natjerao je da radi kao prostitutka u plesnim salama koje opslužuju "gladne od se*sa".

Hana uspijeva da pobjegne iako je zatrudnjela sa Hoksom, a potom se vraća Čaplinu. Dobila je sina kom je dala ime Sidnej, a kasnije se vjenčava sa Čarlijem Starijim i sa njim dobija budućeg glumca, Čarlija Čaplina.

Nažalost, Hana je kasnije ušla u još jednu aferu tokom koje dobija još jedno dijete, a brak sa Čaplinom završio se strašnim konfliktom.

Zbog pogoršanja zdravlja i psihičkih problema, uključujući migrene i halucinacije, Hana je više puta gubila sposobnost da brine o djeci, pa su oni završavali u sirotištu ili kod rodbine.

Kasnije joj je dijagnostikovan sifilis, što je dovelo do ozbiljnih mentalnih poremećaja i hospitalizacije u psihijatrijskoj ustanovi "Cane Hill", gdje je provela vrijeme u teškim uslovima.

U tom periodu Čarli i njegov brat Sidnej ostaju sami, ali se kasnije ponovo okupljaju sa majkom kada se ona djelimično oporavi i pokušava da radi kao krojačica.

Ipak, bolest se vraća, ona ponovo završava u bolnici, dok Čarli prolazi kroz smrt oca, siromaštvo i ponovna razdvajanja od majke. Upravo iz tog haotičnog djetinjstva, uz pomoć brata Sidneja, počinje njegov uspon kroz pozorište i muzičke sale, gdje će vremenom postati zvijezda, iako je i sam često bio izviždan i odbijan prije nego što je dobio veliki ugovor koji mu je promijenio život.

Ali iako Čarlijev glumački talenat nije bio pod sumnjom, na njegove odnose sa ženama je trajno uticala nestabilnost njegove majke. Dugo vremena nije imao pojma kako da se ponaša prema djevojkama, a jedini pratioci su mu bile prostitutke sa Pikadilija.

Nažalost, umjesto da izliječi pristup prema ženama, on ih je loše tretirao, a poznato je da se isključivo ženio maloljetnim djevicama, kao i da je tokom života bio navodno sa preko 2000 pripadnica ljepšeg pola od kojih su ga mnoge optužile za zlostavljanje.