Trudna žena Alekse Balaševića: Sin slavnog pjevača otkrio lijepe vijesti i pol bebe

Autor Jelena Sitarica
0

Sin proslavljenog kantautora Đorđa Đoleta Balašević očekuje drugo dijete.

Sin proslavljenog kantautora Đorđa Đoleta Balašević očekuje drugo dijete Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Aleksa Balašević i njegova izabranica Nikolina očekuju drugo dijete, a lijepe vijesti podelio je ponosni otac. Beba uskoro stiže na svet, te će njihova naslednica Vera imati društvo.

Sin legendardnog kantautora Đorđa Balašević je na društvenim mrežama emotivnim riječima otkrio pojedine detalje i pol bebe:

"Neke osobe do kraja života budu samo osobe, a neke dožive da postanu nečiji zavjet. Zavjet bez kog nekom ni Stari ni Novi zavjet ne vrijede. Zahvaljujući ovoj osobi sa fotografije, moja loza se nastavlja - nisam više Omega. Za otprilike dva mjeseca stiže nam sin. Verin brat kog dugo čekamo. Kolika sreća može biti za nekog poput mene, da mu Bog pošalje još jednog anđela sa tvojim genima... Razumio bih da štedi, ali se ne bunim što me zadužuje još više - mirisom neba. Sa tobom, sa vama... Što bi rekao neko moj najveći, neko naš najbolji, takođe sa neba – nisam više v.d. Balašević, sada sam Balašević u ostavci, a za koji mjesec mandat predajem nasledniku - napisao je on.

(Kurir.rs/MONDO)

aleksa balašević prinova beba žena trudnoća

