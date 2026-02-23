logo
Prvo oglašavanje Mladena Mijatovića nakon Deine udaje: Otkrio da li su se čuli, pa progovorio o njenoj trudnoći

Prvo oglašavanje Mladena Mijatovića nakon Deine udaje: Otkrio da li su se čuli, pa progovorio o njenoj trudnoći

Autor Ana Živančević
0

Mladen Mijatović istakao je da ne viđa svoju bivšu djevojku na poslu.

Prvo oglašavanje Mladena Mijatovića nakon Deine udaje Izvor: Instagram/deadjurdjevic_official, instagram/mmijatovic_official

Nakon što se voditeljka Dea Đurđević udala u strogoj tajnosti, za naš portal se oglasio Mladen Mijatović, voditelj televizije Pink i bivši emotivni Dein emotivni partner.

Dea Đurđević i Mladen Mijatović bili su u vezi 10 godina, a poznati novinar je sada priznao da o svojoj bivšoj dragoj ima samo riječi hvale.

"Ne bih to komentarisao, ali svakako je lijepo sve što joj se dešava, o njoj mogu da kažem sve u superlativu. Mi nismo u kontaktu, ona živi svoj život, ja svoj. Na poslu je ne viđam, jer je ona sada na trudničkom, što je isto prelijepo", rekao je Mladen Mijatović.

Podsjetimo, Dea Đurđević udala se 22. februara 2026. za partnera Lazara Petrovića. Ona je sada i otkrila pol bebe.

"Odlučili smo da naš brak započnemo tiho, tako da smo se vjenčali u krugu najbližih, na jednom intimnom građanskom vjenčanju. Bilo je prelijepo i upravo onako kako smo željeli", mirno, iskreno i ispunjeno ljubavlju rekla je Dea za Pink.rs.

"Veliko slavlje planiramo nakon rođenja naše djevojčice, kada ćemo tu radost podijeliti sa širom porodicom i prijateljima."

