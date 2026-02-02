Nataša Alimpić progovorila je o svom odnosu sa starijim kolegom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović, IG djinadzinovic

Pjevačica Nataša Alimpić (28), ranije je tvrdila da se viđala sa Harisom Džinovićem (74) ali da je njihova veza kratko trajala. Sada je progovorila ponovo o njemu nakon što je saznala da ima novu djevojku.

Nataša Alimpić ne krije da je već više od dvije godine zaljubljena u Harisa Džinovića, a ta osjećanja je javno iznosila. Sada je ponovo pričala o njihovoj avanturi.

Pogledajte fotografije Nataše Alimpić:

Vidi opis "On mi je pokvario neke stvari": Pjevačica tvrdi da je bila u šemi sa 46 godina starijim Harisom Džinovićem Nataša Alimpić Nataša Alimpić Nataša Alimpić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / natasa_alimpic Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram printscreen / natasa_alimpic Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram printscreen / natasa_alimpic Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / natasa_alimpic Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen / natasa_alimpic Br. slika: 5 5 / 5

"Vidim da sad ima devojku, pa ne bih da mu smetam", istakla je, pa dodala:

Kako prenose domaći mediji, par se upoznao u prestižnom ribljem restoranu na Senjaku, nedaleko od Harisove vile, gde je njihovo poznanstvo brzo preraslo u nešto više.

"Haris je teško podneo kraj prethodnog braka, o čemu je i sam više puta govorio. Neko vreme ljubav ga nije zanimala, sve dok susret sa zgodnom brinetom nije došao sasvim neočekivano. Harisa je odmah osvojila prirodna lepota i šarm, a njihovo prijateljstvo uskoro je preraslo u ozbiljnu vezu", otkriva izvor blizak pevaču.

"Nije mi se javio posle prekida kontakta. Ne znam šta se dešava, pročitala sam da je ozvaničio vezu, pa ne bih da mu smetam, da mu kvarim ljubavnu idilu."

Kaže da joj je Džinović obećavao mnoge stvari, ali i pokvario neke. Ipak, i dalje ga voli.

"On mi je pokvario neke stvari, ali nema veze. Imali smo kontakt prijateljski, onda je prestao da mi se javlja, bez ikakvog mog lošeg gesta. Čuli smo se, obećao neke stvari oko karijere, to se nije desilo. Obećanje ludom radovanje. Svakako mu želim sve najbolje, i dalje ga volim i poštujem kao veliku zvezdu", rekla je, pa ponovila da ga poštuje:

"Otišla bih na njegov nastup, što da ne, ali sad se ja njemu neću javiti (smeh). Šalim se, ići ću. Kratko je trajao taj naš neki kontakt. Skoro sam sedila sa jednim čovekom iz šoubiznisa, sa kojim se on poznaje. Čovek mi je rekao 'ćao', možda je to odraz ličnosti i vaspitanja", rekla je ona za Republiku.

Haris novu devojku upoznao u restoranu

Pevač Haris Džinović nakon razvoda od Meline Džinović našao je novu devojku, 20 godina mlađu preduzetnicu iz Beograda. Oni su se upoznali u jednom restoranu i oboje su srećni u ljubavi.

Kako prenose domaći mediji, par se upoznao u prestižnom ribljem restoranu na Senjaku, nedaleko od Harisove vile, gde je njihovo poznanstvo brzo preraslo u nešto više.

"Haris je teško podneo kraj prethodnog braka, o čemu je i sam više puta govorio. Neko vreme ljubav ga nije zanimala, sve dok susret sa zgodnom brinetom nije došao sasvim neočekivano. Harisa je odmah osvojila prirodna lepota i šarm, a njihovo prijateljstvo uskoro je preraslo u ozbiljnu vezu", otkriva izvor blizak pevaču.

Izvor: Blic/ MONDO



