"Napadaju nam djecu": Nikad iskrenija ispovest Željka i Jovane Joksimović, otkrili koga sve tuže

Željko je govorio o tome i kako se osjećao dok je Jovana bila meta napada.

Izvor: K1 prinscreen

U emisiji "In3gantno" na televiziji K1, Željko i Jovana Joksimović osvrnuli su se na godinu koja je iza njih, govorili o privatnom i profesionalnom životu, ali i o izazovima sa kojima su se kao porodica suočili tokom 2025. godine. Osvrt na 2025. i doček Nove godine

Govoreći o utiscima nakon dočeka Nove godine, Željko Joksimović istakao je da je za njih aktivnost sastavni dio života, bez obzira na to da li je reč o radu ili odmoru.

"Nova godina, lijepo je to bilo. Da li smo se odmorili – nismo, da li ćemo se odmoriti – vjerovatno ne. Nekako smo navikli da aktivno provodimo vrijeme i kada su odmori u pitanju i kada se čovjek odluči skloniti, odmoriti. Uvijek su neki planovi, nešto se priprema. Navikli smo da radimo i odmaramo u isto vrijeme", kazao je Željko. Jovana se nadovezala ističući da je naučila da spoji posao i uživanje.

"Meni je telefon sastavni dio života. Neko će reći – nažalost, ja ću reći – na sreću, jer nam to omogućava da ne sjedimo u redakciji cijeli dan. Željko slobodno vrijeme koristi tako što radi, kreira, on ima studio gdje god se pomjerimo", dodala je Jovana.

Bez vraćanja unazad

Željko je priznao da nema naviku da se previše osvrće na ono što je bilo, iako mu je drago kada vidi stare snimke.

"Nemam naviku da podvlačim kakva je bila godina. Kada god se okrećem unazad, onda idem unazad. Stalno imam u glavi šta ćemo sada – u februaru, krajem marta, početkom aprila izlazi nova ploča. Fokusiran sam više na to. Obradujem se kada vidim neki stari snimak", rekao je Željko.

Jovana o 2025

Jovana je otkrila kako ona doživljava godinu koja je iza nje.

"Ako pitaš moje prijatelje, reći će da mi je 2025. bila teška, a ja se trudim da me negativne i loše stvari ne dotiču. Volim da živim. Kada si napadnut, zabukeriš se u neki svoj mikro-svijet u kojem ti je dobro. Meni je 2025. bila dobra, izazovna, godina otrežnjenja, saznanja i godina koja mi je na kraju omogućila, sigurna sam, neki nov početak. U 2026. imam planove i želje, prvenstveno u poslu i uopšte u našem životu. Drugačiji smo u ovoj 2026. u odnosu na 2025", kazala je Jovana.

Medijski pritisci i ćutanje kao izbor

Govoreći o uvredama i napadima koje su kao porodica prećutali tokom 2025. godine, Jovana je objasnila zašto su odlučili da ne učestvuju u medijskim sukobima.

"Mi imamo potpuno odvojene karijere, a zajedno smo privatno, što kao javne ličnosti vuče i poslovni aspekt. Tokom cijele karijere ostavljala sam prostor da ljudi kreiraju mišljenje o meni i nije me zanimalo kakva će biti percepcija u javnosti. Tokom 2025. imate jednu moćnu medijsku grupaciju koja vodi medijski rat protiv svakog ko nije na njihovoj strani. Mi smo pojedinačno i kao porodica uvučeni u taj rat u kojem ne želim da učestvujem", rekla je Jovana, dodajući da je riječ o jednoj vrsti sociofemicida.

Istakla je i da nikada nije očekivala zaštitu javnosti.

"Ono što sam preživjela u 2025. godini na mrežama i u dijelu medija nije preživjela nijedna žena u javnom poslu u Srbiji. Željko mi je govorio da ne odgovaram, i na kraju sam i sama bila stava da možda ipak treba da ćutim", ispričala je Jovana.

Željko o zaštiti porodice i tišini kao snazi

Željko je govorio o tome kako se osjećao dok je Jovana bila meta napada.

"Rob si svake izgovorene riječi, a gazda neizgovorene. Od detinjstva sam naviknut na izolaciju i osudu. Stavove ne iznosim kroz medije, već kroz muziku i djela. Meni je žao što je Jovana u poslednjih godinu dana došla u žižu jedne nemile situacije, i kao žena to prolazi na teži način. Ja znam da ću je uvijek zaštititi", rekao je Željko.

Dodao je da ga lično napadi ne pogađaju, ali da mu je teško zbog djece.

"Najvažnije je da mirno spavaš. Ovo bude i prođe. Na Jovanu je jako loše uticalo, ali mislim da je kroz sve ovo dobila jači želudac", objasnio je.

O percepciji, prijateljstvu i opstanku

Na pitanje o tome što ih često karakterišu kao nadobudne, Željko je bio jasan.

"Svaka priča traje tri dana. Kvalitet opstaje, nekvalitet se zaboravi. Život je pun lijepih i ružnih stvari i ne treba sve gledati preozbiljno“, rekao je. Jovana se nadovezala:

"Uopšte nas ne opterećuje da li neko misli da smo nadobudni. Imamo svoj krug ljudi. Kada sam prije 20 godina upoznala Željka, rekla sam: ‘Sada ću sa ovim nadobudnim da radim’. Neka ljudi misle šta hoće", rekla je kroz osmjeh.

Govoreći o prijateljima i medijskom linču, Jovana je istakla:

"Prijatelji su prijatelji. Nema veze ko za koga glasa ili za koji klub navija."

Željko je dodao da je jedino što mu smeta – pominjanje djece.

"To ne čitam i ne odgovaram, ali to je ono što je ružno", rekao je.