Uzela mu bijesne pare od razvoda, pa se udala za njegovog prijatelja: Kevinu Kostneru bivša zadala završni udarac

Bivša supruga Kevina Kostnera se udala za njegovog bivšeg prijatelja. Glumcu tražila alimentaciju od 165.000 $, pa mu zadala završni udarac

Izvor: Youtube/Conan O'Brien

Kristin Baumgartner, bivša supruga Kevina Kostnera, vjenčala se s njegovim bivšim prijateljem Džošom Konorom, nešto manje od dvije godine nakon što se razvela od glumca. Vjenčali su se u subotu, na ranču Santa Inez u Santa Barbari ispred 100 zvanica.

Baumgartner je nosila haljinu po meri dizajnerke Majre Zvilinger, a kasnije je zablistala u bijeloj satenskoj haljini bez bretela dizajnerke Lihi Hod.

"Bilo je čarobno, zaista. Ambijent je bio predivan, ali ono što je sve učinilo posebnim bila je ta intimnost. Nije to bila velika proslava. Bilo je autentično, iskreno i baš u njihovom stilu. Svi prisutni su imali osjećaj da svjedoče nečemu zaista dragocjenom", rekao je jedan gost vjenčanja za People.

Drugi gost je dodao: "Radost i smijeh bili su zarazni, od svečanosti dobrodošlice u petak uveče do poslednjeg plesa u subotu uveče. Kristin i Džoš su blistali. A tokom ceremonije nije bilo suvog oka u publici."

Prijatelj zaljubljenog para je rekao da se Kristin i Džoš najviše raduju "stvaranju autentičnog, radosnog zajedničkog života".

Žestoka borba na sudu tokom razvoda

Kristin se prije dvije godine rastala od slavnog glumca, nakon 19 godina braka, tokom kojih su dobili troje djece - Kejdena, Hejesa i Grejs. Baumgartner je bila ta koja je u maju 2023. podnijela zahtjev za razvod, a kao razlog je navela nepomirljive razlike. Dva mjeseca nakon toga Kristin je morala da se iseli iz Kevinove vile vrijedne 145 miliona dolara, a ubrzo je započela i njihova žestoka sudska borba vezana za izdržavanje supružnika i alimentaciju.

Oboje su tražili zajedničko starateljstvo nad djecom, a Kristin je tražila i da joj bivši suprug plaća 165.000 dolara alimentacije. Međutim, sud je odlučio da će glumac plaćati 63.209 dolara mjesečno za izdržavanje djece.

U isto vrijeme kada se rastala od Kevina, Kristin su počeli da povezuju s glumčevim bivšim komšijom Džošom. Sadašnji par je viđen na Havajima u julu 2023. godine, a njihova romansa je potvrđena u januaru 2024. godine. Kostner je, kako su pisali strani mediji, i ranije sumnjao da se nešto događa između njegove bivše supruge i prijatelja. Međutim, jednom prilikom je rekao da nije siguran da li je Baumgartner imala aferu s Konorom, te istakao da je on njoj bio vjeran.

Nakon što je njegova bivša potvrdila novu vezu, Kevin je priznao da je njihov razvod bio "snažan i bolan", ali je rekao da su mu njegova djeca – njih sedmoro koje ima s tri partnerke – pomogla da prođe kroz težak period.

"To je poražavajući trenutak. Snažno je, boljelo je. Ali idem dalje, nemam izbora. Moja djeca me posmatraju, tako da ne mogu da klonem. Moram da idem napred, moram da ostanem ono što jesam i posebno pazim na to ko su oni", rekao je on u emisiji "CBS Mornings".

Kostnera su nakon razvoda povezivali s pjevačicom Džuel, što su oboje negirali. "Džuel i ja smo prijatelji – nikada nismo izašli na dejt. Nikad. Ona je posebna i ne želim da ove glasine unište naše prijateljstvo jer je to sve što imamo", rekao je ranije glumac, prenosi Jutarnji.hr.

