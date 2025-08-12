Rasta krstari sa devojkom nakon skandala: Kajla oko vrata i ultra kratka haljina, a oko njih suvi luksuz

Marija je pozirala u opuštenoj varijanti, dok je Stefan imao kajlu oko vrata, a pokazali su i luks spavaću sobu u smještaju.

Izvor: instagram/stefanrasta /Printscreen

Kontroverzni reper Stefan Đurić Rasta trenutno uživa sa djevojkom Marijom nakon burnog perioda i skandala u Sjevernoj Makedoniji, kada je priveden.

Rasta se oglasio sada putem društvene mreže Instagram i podijelio kadrove sa krstarenja, a društvo mu je pravila izabranica.

Par nije skidao osmijeh sa lica, pokazali su svaki detalj luksuza u kom uživaju, a mnogi su komentarisali i njihov stajling.

Marija je pozirala u opuštenoj varijanti, dok je Stefan imao kajlu oko vrata, potom su pokazali luks spavaću sobu u smještaju, kao i hranu koju su im dostavili.

Priveden zbog narkotika

Reper Stefan Đurić Rasta uhapšen 2. avgusta, u Ohridu ispred jednog hotela, prije nego što je trebalo da ode na nastup u ovom gradu.

Stefan je bio je priveden zbog posjedovanja narkotika, a tim povodom oglasili su se iz njegovog PR tima.

"Stefan Đurić Rasta je pušten iz kratkog administrativnog zadržavanja u Sjevernoj Makedoniji koje je, uz punu saradnju, brzo okončano. Rasta i Balkaton Gang nastavljaju svoje aktivnosti bez zastoja. Zahvaljujemo se fanovima u Makedoniji na velikoj podršci, razumijevanju i strpljenju. Iskreno se nadamo da će uskoro biti prilike za novo druženje. Stefan će se lično obratiti javnosti kada za to dođe pravi trenutak. Molimo medije za odgovorno izvještavanje i zahvaljujemo se svima na razumijevanju i podršci", pisalo je u saopštenju.