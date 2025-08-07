"Nisam više sa Petoševićem, imam novog dečka": Iva Grgurić progovorila o bivšim momcima, jedan od njih uhapšen

Iva Grgurić prvi put o vezi sa bahatim sinom kralja nafte, dotakla se i poznatog voditelja

Pobjednica rijalitija Zadruga, Iva Grgurić, povukla se iz javnosti, ali sada je riješila da otvori dušu i iskreno govori o svom emotivnom životu, bivšim partnerima, ali i ličnim stavovima o odnosima i životnim vrijednostima.

Iva priznaje da je trenutno u stabilnoj vezi, ali identitet novog partnera čuva daleko od očiju javnosti.

"Riješila sam da se malo sklonim od medija, pogotovo zbog natpisa koji se o meni javljaju. Svega mi je toga preko glave, tako da mislim da bi mi prijalo da se malo sklonim. Od novosti nemam šta da izdvojim, a bitno je da kažem da nisam trudna. Emotivni život sve zanima, i tu ću biti kratka. Dešava se svašta, u vezi jesam i to stabilnoj. Sa Petoševićem nisam više, tako da bih što se te teme tiče tu stavila tačku. U moj emotivni život petljaju se često ljudi, a nemaju pravo na to. Ni na mene, ni na njega nije uticao niko pa da raskinemo, šta god ljudi pričali. Više neću prikazivati svoje partnere, tek ću možda muža pokazati ako budem htjela", započela je Iva.

Kada je riječ o idealnom muškarcu, Iva ima vrlo jasnu viziju.

"Muškarac koji bi mene zadržao mora da ima pravi muški mozak. Mora biti neko od koga ću ja učiti i ko voli prave vrijednosti. Humor mi je jako bitan, mora da bude snažan, moćan i stabilan. Muškarac svakako mora biti jači od žene i dominantniji u svakom smislu. Imala sam slučajeve gdje je bilo obrnuto i završavao je tako što nismo zajedno više. Jako je važno da žena može u svakom trenutku da se osloni na muškarca. To je ključ za sve", dodala je ona.

Iva tvrdi da, uprkos turbulentnim situacijama, uspijeva da održi mentalnu stabilnost uz pomoć rutine i duhovne prakse, ali bez stručne pomoći.

"Nisam išla kod stručnjaka da mi pomognu. Volim da slušam Ekarta Tola pred spavanje, mnogo čitam knjige za taj neki način razmišljanja, a inače sam okružena ljudima koji mi prijaju i koji nisu energetski vampiri. Jako je bitno sa kime se okružujemo".

Grgurićeva otkriva i da je ranije pravila greške u odnosima zbog emocija, ali da je sada naučila važnu životnu lekciju.

"Često mi se dešavalo da spustim svoje standarde zbog ljubavi, sve kako bi muškarcu bilo lakše, ali to ne treba da se radi. On bi možda bio srećan, ali bih ja bila nesrećna. Zato svako treba da bude sa nekim ko mu je jednak. Drugačije ne može", nastavila je ona.

Kada je riječ o budućnosti, Iva ne krije svoje želje da sanja o majčinstvu:

"Voljela bih uskoro da postanem majka, a ja šta god da kažem to se i desi. Sadašnjeg partnera definitivno vidim kao oca svog djeteta. Ima mnogo ljudi koji ne žele da postanu roditelji, naravno da nikoga ni u tom slučaju ne ucjenjujem", dodala je pobjednica Zadruge.

O uhapšenom bivšem momku

Marinko Zovko je sin bosanskog "kralja nafte" Ivice Zovka i nasljednik korporacije "Zovko kompani", koja u svom sastavu ima 15 firmi, a zbog svoje bahatosti i divljačke vožnje kontroverzni biznismen dospio je do svih medija u regionu.On je bio hapšen zbog divljanja na putevima.

"Marinka znam dobro i znam kakav je u duši. Sjećam se kad je završio u zatvoru zbog brzine pa sam išla da ga posjećujem. Želim da mu sve to prođe lakše i da izađe, ali pamet u glavu. Ne bih mnogo da ga komentarišem, ali mi je žao što je završio tu gdje jeste. Nisam ostala u kontaktu sa njim. Divim se ljudima koji mogu da ostanu sa bivšima u kontaktu. Žalosno je kad se tako neko posle duge veze samo naprasno rastane. Kad si mlad uvjek raskineš zbog gluposti, ali zaista nisam ljuta ni na jednog bivšeg", priznala je Iva.

"Filip je idealan za rijaliti"

Za bivšeg dečka Filipa Đukića ima samo riječi hvale, te je ne iznenađuje to što opet ulazi u rijaliti.

"Nije me iznenadilo to što Filip ulazi u rijaliti. Njega vole ljudi. Zanimljiv je, ima nešto u sebi što ljudi vole i nije folirant. Opet je večiti Petar Pan i idealan je za rijaliti programe. Osim toga što je voditelj i ulazi u rijaliti, ne znam čime bi se drugim bavio u životu. Bilo mi je lijepo sa njim u rijalitiju i mi nismo ni uspjeli zajedno baš zato što je takav kao Petar Pan. Njemu treba takva neka djevojka i nadam se da će je naći".