Aleksandra je sa bolom u glasu otkrila da joj otac veoma nedostaje, ali da bijeg od tuge nalazi u poslovnim obavezama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ćerka kontroverznog biznismena Željka Rutovića, Mis Srbije Aleksandra Rutović, slomljena je zbog očeve smrti.

Željko Rutović umro je u bolnici u inostranstvu, a njegova ćerka je sada prvi put za domaće medije otkrila kako se nosi sa tugom i gdje pronalazi bijeg od iste.

"Izgubila sam osobu koja mi je najbitnija fizički, ali znam da je on uvijek tu sa mnom. Iskreno, bila sam na korak da odustanem, ali znakovi kraj puta su me natjerali da ne odustanem i znam da je on pored mene."

Vidi opis Prva ispovijest ćerke Željka Rutovića nakon njegove smrti, bolne riječi misice: "Bila sam na korak" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Aleksandra je otkrila i kako su izgledali njegovi poslednji dani.

"On je uvijek bio nasmijan i ostaće mi tako u sjećanju. Sa njim je svaki momenat bio savršen. Od svega je umio da napravi zabavu. Ne znam kako da objasnim, to je čovjek koji je besmrtan. I to ne kažem ja kao njegova ćerka, to kaže svako ko je imao priliku makar jednom u životu da ga vidi, da je njegova energija ostala da sija i sijaće zauvijek i nadživeće nas sve. Nedostaje mi najviše na svijetu", rekla je misica za Telegraf.

Ko je bio Željko Rutović?

Željko Rutović u dokumentarnom filmu "Vidimo se u čitulji" prikazan je kao tridesetogodišnjak koji je bez dlake na jeziku govorio o svojoj burnoj kriminalnoj prošlosti, ali i kao jedan od rijetkih kontroverznih biznismena koji se upustio u poslove sa ukrajinskom mafijom.

Vidi opis Prva ispovijest ćerke Željka Rutovića nakon njegove smrti, bolne riječi misice: "Bila sam na korak" Željko Rutović Željko Rutović Mirjana Rutović Željko Rutović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Youtube Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Printscreen/Vidimo se u čitulji Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: youtube/printscreen/SuperGodSlayer Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Printscreen/Vidimo se u čitulji/ATA / M.P. Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Facebook/PrintScreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/rutovic_a/Printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Youtube Printscreen/ Gasterbajter u Sloveniji 2016. Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Farma TvPink/screenshot Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram printscreen / mika987 Br. slika: 12 12 / 12 AD

Još u to vrijeme posjedovao je više restorana i lokala u Beogradu, kao i nekoliko kazina u Sočiju, ali i fabrike za poker-aparate.

I nakon sudskog procesa, ostalo je nerazjašnjeno šta je istinski razlog zbog koga je Rutović u martu 2017. godine u beogradskog hotelu "Prag" potegao pištolj i upucao Rankovića u nogu.