BIVŠA MIS SRBIJE UDATA JE ZA OCA AKTUELNE MISICE: Nakon rijalitija, ljubav našla uz žestokog momka

Mirjana Božović bila je prva zvanična mis Srbije.

Izvor: Facebook printscreen / Mirjana Rutović

Mirjani je te godine egzotična ljepota i te kako pomogla da bude primijećena. Studirala je građevinu i sanjala je da će jednog dana da bude građevinski inženjer, čija su specijalnost mostovi. Put ju je odveo na sasvim suprotnu stranu - 2010. godine postaje dio ekipe koja je ušla u rijaliti "Farma" i time iznenadila mnoge.

Izvor: Printscreen

Po izlasku iz rijalitija, dogodila joj se i fatalna ljubav. Upoznala je 22 godine starijeg biznismena, Željka Rutovića. Ljubav je planula i ubrzo su se vjenčali. Mirjana nije marila što je Željko 90-ih važio za "kontroverznog momka sa asfalta".

Kada se udala za Rutovića, Mirjana se potpuno povukla iz javnosti. Postala je majka, a uslijedila su putovanja svijetom i uživanje u luksuzu. U martu 2012. godine dobili su sina Ognjena, a vjenčali su se u novembru 2013, da bi potom dobili i blizance, djevojčicu Radmilu i dečaka Vasilija.

Izvor: Printscreen

Rutović je vlasnik hotela, kockarnica i lanaca brze hrane, a iz prethodnih veza i brakova on ima još petoro djece. Aleksandra Rutović, 24-godišnja Beograđanka je postala Miss Srbije, a otac joj je upravo on. Aleksandra je istakla da joj je otac pružio veliku podršku tokom takmičenja.

Željko Rutović u dokumentarnom filmu "Vidimo se u čitulji" prikazan je kao tridesetogodišnjak, koji je bez dlake na jeziku govorio o svojoj burnoj kriminalnoj prošlosti, ali i kao jedan od rijetkih kontroverznih biznismena sa ovog podneblja koji se upustio u poslove sa ukrajinskom mafijom. Još u to vrijeme posjedovao je više restorana i lokala u Beogradu, kao i nekoliko kazina u Sočiju, ali i fabrike za poker-aparate. O organizovanom kriminalu, koji devedesetih godina u formi koju danas poznajemo nije postojao, Rutović je imao da kaže sledeće:

"Kod njih je sve potpuno drugačije. Tamo, od onoga klošara na ulici do gradonačelnika tog grada, do predsjednika opštine, šta ja znam, do najjačih ljudi, i do načelnika policije, svakom se zna njegov dio zarade i svi rade u jednom sklopu, zajedno."

Posle incidenta u hotelu "Prag" i napada na Predraga Rankovića Peconija, Rutović je par godina proveo u bjekstvu i za njim je bila raspisana crvena potjernica. Željko Rutović, koji je jedan od retkih preživelih aktera poznatog dokumentarnog filma "Vidimo se u čitulji", poslat je na izdržavanje kazne u zatvor "Zabela" u Požarevcu, zbog ranjavanja biznismena Predraga Rankovića Peconija.