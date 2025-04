"Ne živimo Dragan i ja zajedno": Jovana Jeremić priznala sve o odnosu sa biznismenom, voditeljka ogolila dušu

Voditeljka je podigla buru nakon izjave da planira da raskine sa Draganom Stankovićem, biznismenom iz Grocke sa kojim je u vezi.

Izvor: pink tv / screenshot

Voditeljka Pinka Jovana Jeremić gostujući nedavno u jednoj emisiji, dotakla se svoje veze sa biznismenom Draganom Stankovićem i sve zaintrigirale izjavom.

Jovana je, upitana da prokomentariše njen trenutni odnos sa Draganom, kao i da li će se isti završiti do kraja godine, odgovorila potvrdno.

"Da, odgovor je da", šokirala je Jovana, a potom nastavila:

"Nisam rekla da je to kraj veze. Ja sam u vezi sa Draganom, on je najbolji čovjek na svijetu prema meni. Ja želim da dobijem još jedno dijete, da se udam, i želim sa Draganom da imam to dijete. Mi ne živimo zajedno, moje dijete kreće u školu, a škola je prekoputa moje zgrade, a Dragan je u Grockoj, a nama to ne smeta", iskreno je rekla Jovana.

Jovana sa Draganom:

Ona je između ostalog otkrila da trenutno prolazi kroz težak period.

"Ljudi su očekivali i veliko slavlje ove godine, međutim ja se ne osjećam tako i nisam u tom raspoloženju, ne volim da lažem naciju, niti da se foliram. Nisam bila ove godine ni za muziku, jer ja radim i kad mi je teško i kad bez obzira na to šta ti se dešava u životu jer meni je posao sve na svijetu. Ove godine nisam u tom rapoloženju, sledeće obećavam da ću biti", rekla je Jovana u emisiji "Na liniji života".