ARKAN SE HVALIO KAKO MU JE NAJBOLJI SE*S U ŽIVOTU BIO SA NJOM: Fatalna Hrvatica sve negirala, pa spas pronašala u vjeri

Bili su u separeu, sve je snimila kamera.

Izvor: Kurir

Ljubavni život Željka Ražnatovića Arkana uvijek je bio misterija. Ono što se zna je da je bio u braku sa Natalijom Martinović, da je otac devetoro djece, te da je izgubio glavu za Cecom čim je vidio.

Međutim, otkriveno je još nešto: Krajem osamdesetih godina navodno je uplovio u romantičnu vezu sa hrvatskom pjevačicom Doris Dragović.

O njihovoj vezi se malo toga zna, a Nebojša Tubić Žabac je u jednom intervjuu ispričao detalje njihovog odnosa.

Žabac je tada naveo da je on prvo bio u vezi sa Doris, ali da je i Arkan potpuno "poludio" za pjevačicom.

"Kada je i Arkan konačno spavao s njom, rekao mi je da mu je to bio najbolji seks u životu! Bio je potpuno očaran tom ženom. Rekao mi je da to nije normalna ženska, već da da je vrh vrhova", rekao je on.

Prema navodima izvora bliže upućenih u emotivni odnos između njih dvoje, Arkan je navodno nagovarao Doris da se zbog njega preseli u Beograd, prenose domaći mediji.

Vlada Perović, jedan od najpoznatijih estradnih menadžera ondašnje Jugoslavije i čovjek koji je od "Duge" napravio jedno od najpopularnijih mjesta za izlazak, ispričao je svojevremeno kako je zatekao hrvatsku pjevačicu Doris Dragović i Željka Ražnatovića Arkana u separeu svog kluba.

"Doris Dragović sam ja prvi doveo u Beograd. Ona se sa mnom družila i živjela je kod mene u Beogradu", rekao je Perović.

Kada su se poslovno razišli nisu se više viđali sve do jedne noći kada je nju i Arkana zatekao u svom klubu.

"Arkan i Doris su se negdje upoznali u gradu. Znam da ih ja nisam upoznao. Ona je tada došla sa njim kod mene u klub. Kada sam došao u lokal u jedan sat, oni su već bili tamo. Posle je ona to negirala u hrvatskim novinama. Bila je to velika afera. Objavljene su bile i slike kako ona sjedi sa njim u separeu", rekao je on.

Od 1990. godine Doris je u braku sa Mariom Budimirom, čuvenim bivšim vaterpolistom. Iste godine su dobili sina Bornu. Za supruga kaže da je njen savjetnik, autoritet „vjetar u leđa“, koji njenom životu daje „beskrajnu ljubav, prijateljstvo i snagu“. Poznato je da je Doris velika vjernica i da redovno odlazi na mise u crkvu. Priznala je da joj je vjera dala snagu da prebrodi teške trenutke.