10 dana bio na infuziji, smršao 5 kilograma: Saša Kovačević o zdravstvenom problemu, rezultati bili ispod svih granica

Saša Kovačević progovorio je o zdravstvenom problemu sa kojim se suočio.

Srpski pjevač Saša Kovačević se nakon kratke medijske pauze prvi put ispred predstavnika medija pojavio 2023. godine kada je bio specijalna gošča na koncertu grčkog kolege Nikosa Vertisa.

Tada se nakon medijske ilegale prvi put pojavio pred fotoreporterima i okupljenim predstavnicima medija, te govorio o aktuelnostima na sceni i svom životu. Dotakao se i bolesti zbog koje je neko vrijeme bio odsutan i ovom prilikom otkrio detalje svoje borbe. Kako je ranije objasnio, zbog bolesti je proveo 10 dana u bolnici, a hospitalizovan je čak dva puta.

"Neki virus je, u stvari, prošao kroz mene i veliki pad imuniteta. Trombociti i leukociti su bili ispod svake granice, pa sam tu morao da radim spinalnu punkciju koštane srži i svašta nešto što nije bilo ni prijatno. Bogu hvala sve je okej, proletjelo je nešto, vjerovatno u nekom trenutku kad sam bio pod većim stresom i umorniji. Desetak dana sam bio na intenzivnoj nezi. Ovom prilikom bih da se zahvalim svim doktorima, tehničarima i medicinskim sestrama sa Kliničkog centra jer su stvarno bili divni prema meni", rekao je pevač.

"Smršao sam sigurno jedno 5 kilograma, ali dobro, bitno je kako se čovjek osjeća, a ja se sada osjećam veoma dobro. Smatram da mi se povratila snaga i zbog toga smo nastavili da radimo koncerte i imamo nastupe. Definitivno ne bih nastupao da se osjećam loše. Period kakav je bio je prošao, tako da se ne vraćam na te stvari koje nisu bile baš sjajne, već uvijek gledam u budućnost. Ne znam šta je to bilo, izgleda da se nagomilalo svačega s obzirom na to da živimo nekim bržim tempom i bržim životom. U nekom trenutku se vjerovatno zadesi neka vrsta stresa što je dodatni okidač i to je to", rekao je Saša.

