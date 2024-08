"UZIMA STEROIDE, TRBUŠNJAKE PLATIO 5.000 EURA": Saša Kovačević pokazao isklesano tijelo, evo šta je 3 puta operisao

Saša Kovačević raspametio je nježniji pol novim kadrovima s ljetovanja.

Izvor: Instagram/sashakovacevic/Printscreen

Pevač Saša Kovačević važi za jednog od najuspješnijih, ali i najzgodnijih pjevača na domaćoj muzičkoj sceni. Uzburkao je društvene mreže novim slikama sa odmora, na kojima ponosno pokazuje mišiće u kupaćem kostimu. Pjevač često na Instagramu počasti fanove atraktivnim fotkama u kojima istakne svoje savršeno isklesano tijelo, a upravo zvog takvih kadrova iz Turske Instagram se "usijao".

Preplanuli ten, mišići, pločice, ma sve je tu, a pohvalnim komentarima na račun njegovog izgleda se ne vidi kraj. Ni pjevačica Ana Kokić nije odoljela, a da ne ostavi komentar.

"Saša jednom godišnje okači fotke i sruši mreže", poručila mu je Ana Kokić, a Saša joj je odgovorio da je voli i poslao srce.

Svojevremeno su mreže brujale o tome da je Kovačević navodno "sav izoperisan". Zbog jedne stare slike na kojoj se vidi jača vilica, "ispeglano čelo", Internet je tada gorio od tvrdnji da je "pumpao jagodice, dizao obrve i koristio steroide", a onda se moglo pročitati i da je Kovačević u Turskoj radio operaciju kojom su njegovi trbušnjaci došli do izražaja.

Kako se pisalo, on je tada navodno u jednoj klinici u Turskoj, uradio proceduru pomoću koje se lakše i brže dolazi do idealnih trbušnjaka. Uz ovu intervenciju pojačava se efekat treninga i napornih vežbi, koje on već godinama praktikuje. Pričalo se da je za ovu navodnu operaciju tada izdvojio blizu pet hiljada evra.

Pjevač je tada priznao da je imao nekoliko operacija: "Treći put operisao sinuse jer 20 i nešto godina imam problem sa alergijama i na svakih 6, 7 godina rješavam problem sa nosnim školjkama, da ne zamaram sad. To je bio razlog zašto smo otišli, iskoristio sam ovaj period kad nemamo posla i mogu sebi da dozvolim da budem otečen i kakav god, to je bio razlog", rekao je Saša u emisiji "Ekskluzivno" i poručio da nema predrasude o estetskim korekcijama, ali da ništa od toga nije uradio, te da za botoks ima još vremena.

"Izlaze fotografije gdje sam ovakav, onakav, ne znam šta sve nisam radio sa sobom. Ali ljudi očigledno vole da traže neke loše stvari ili da se potrude da prezentuju da je nešto kod vas loše, za takve komentare nema prostora u mom životu. Ako sam mogao da se izbotoksiram ili dižem obrve, samo se zapitajte da li može za nedelju dana da bude tolika razlika. Ljudska zavist može da ide do beskraja", rekao je tom prilikom Saša Kovačević koji uživa u ljubavi s bivšom misicom Zoranom Tasovac, koja iz prethodne veze s Bogdanom Srejovićem ima ćerku Iskru, a kako izgledaju zajedno pogledajte u galeriji ispod: