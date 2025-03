Ugradila toliko velike zube da vilicu ne može da zatvori: Prvo uništila tijelo, pupak joj došao do grudi, a sad i lice

Kejti Prajs šokirala je sve novom transformacijom. Nakon drugog fejslifitnga i 17. operacije grudi, na red su došli i zubi, a zbog prevelikih navlaka sada bukvalno ne može da zatvori usta.

Taman kada se pomislilo da Kejti Prajs više nema šta još da operiše i da koriguje na svom tijelu, starleta je ponovo našla način da sve demantuje novom intervencijom. Ona se nedavno "ponovila" i kupila nove zube koje je radila u Turskoj, međutim, viniri ili navlake su toliko velike da Prajsova bukvalno ne može normalno da zatvori usta.

No, to joj, po svemu sudeći, nimalo ne smeta, te ih ponosno pokazuje na svakoj novoj objavi. Nažalost, Prajs je do izmijenila gotovo svaki dio tijela, povećala je usne više puta, operisala nos nekoliko puta, imala je dva fejsliftinga, čak 17. puta je povećavala grudi, nekoliko puta je imala i liposukciju, a to je samo djelić svega što je radila.

Iako su je mnogi upozoravali na opasnosti tolikog broja operacija, kako ljekari, tako i njeni bližnji, ona je nastavila da radi po svom, mijenjajući nešto novo na svakih par mjeseci.

Mnogi su zbunjeni odakle joj uopšte novac za intervencije s obzirom da je proglasila bankrot, te je zbog duga državi od 900.000 eura čak i kuću stavila na "doboš".

No, u vrijeme kada je doneta presuda, starleta je uslikana na lux putovanju na Tajlandu gdje je imala još korekcija.

Ono kako izgleda danas gotovo da nema veze sa slikom sa početka karijere.

Uporedite i sami njene fotke iz mladosti:

Nažalost, loše veze i manjak samopouzdanja praktično su je gurnuli u ponor estetske hirurgije, a najgore od svega je i to što se čini da će i njena ćerka krenuti istim stopama.

Srećom, na djevojčicu i dalje veliki uticaj ima i otac koji se bori da ima pravo djetinjstvo umesto da je opterećena izgledom.

Kada je riječ o Kejti, ona je trenutno u novom odnosu sa daleko mlađim muškarcem, kao i ranije što je bio slučaj, kome očigledno ne smetaju njene intevencije, a zanimljivo je da je posledice loše liposukcije zbog koje joj je pupak bio neprirodno visoko, sakrila ogromnom tetovažom.

