"Napustio nas je jer mu je smetao zvuk plača, šutirao vrata": Ana Nikolić prvi put nakon 7 godina o razvodu od Raste

Ana je priznala šta se to dešavalo u domu kao i situacije koje su prethodile razvodu od poznatog repera.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Ana Nikolić i reper Stefan Đurić Rasta bili su u braku svega godinu i tri mjeseca, a razveli su se u periodu dok je njihova ćerka Tara još bila beba.

Ana i Stefan razveli su se 2018. godine, a Nikolićeva je sada prvi put otvoreno progovorila o njihovom razvodu i iznijela svoju stranu priče. Pjevačica je otkrila kako je došlo do kraha braka i podijelila svoja osjećanja o cjelokupnoj situaciji, osvrćući se na izazove kroz koje je prošla nakon raskida.

"Poenta priče je da je čovjek napustio mene i Taru kada ona nije imala ni 40 dana. Spakovao se i otišao. Sve mu je smetalo, zvuk plača, sve... On nije bio spreman za tu ulogu, a mene niko nije pitao, ja sam po difoltu bila spremna jer sam majka", rekla je Ana i dodala:

"Nisam ja njemu zamjerila što je otišao, nego sve ukupno. Ta veza je bila turbulentna, a to je bila kap koja je prelila čašu. Šutiranje vrata, tu neki haos da mi ti praviš jer dijete plače. Dvadeset četiri sata imam dadilje tu koje šetaju, ne znam kada koja ulazi, a kada izlazi i gledamo neki Netfliks, dijete plače i ja skačem on kaže: "Šta skačeš, ima dadilja?".

Izvor: Pink screenshot

"Tari ograničavam vrijeme na telefonu"

Ana Nikolić je otkrila da ćerki Tari ograničava vrijeme provedeno uz telefon, istakla sličnosti između sebe i ćerke, negirajući da liči na Rastu i naglasila da zapravo podsjeća na njenog oca.

"Ne dam ja ćerki telefon, ograničavam joj vrijeme sa time. Bila sam nemirna kao mala, ali zainteresovana za sve i svašta. Kad vidim Taru, malo vidim sebe i raste nekako ta mala osvetnica moja. Nije istina da Tara liči na Rastu, to nije istina. Ona je ista ja i to je tako. On i ja zapravo ličimo i Tara zapravo mnogo liči na mog oca", rekla je ona jednom prilikom.

Izvor: Hype/ Mondo