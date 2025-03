"Ubij se i speri ljagu sa porodice": Karleuša javno izgovorila šta joj je sve Duško rekao u jeku skandala

Karleuša je govorila i o svom najgorem periodu u životu i aferi sa Ognjenom Vranješom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muzička zvijezda Jelena Karleuša, gostujući na Kurir televiziji, dotakla se udarnih tema i svog privatnog života, koji je već godinama glavna tema javnosti.

Na samom početku razgovora spomenula je i nestanak sa društvenih mreža. Nakon što je banovana sa Instagrama i Tiktoka, odlučila je da se sama povuče i sa Iksa.

"Mogu da otvorim novi Instagram i da pozovem moje prijatelje iz medija i moje fanove putem Fejsbuka, na kome me prati milion ljudi, i da vrlo brzo dođem do broja pratilaca koji sam imala. Bez obzira na to što je moj Instagram bio jak medij zbog riča i šera, moja karijera nije Instagram, već 30 godina muzike. Gašenje jedne mreže ne može da bude gašenje jedne ličnosti. Udarili su mi na hleb. Prije neki dan sam obrisala i aplikaciju Iks. Šta god ja tamo napišem ili koje god mišljenje da iznesem, oni se isključivo vraćaju na priču o mom polnom organu. Samo ih to zanima, kako ona izgleda", priznala je Karleuša.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sve je zanimao i prekid prijateljstva s njenom bliskom drugaricom Milicom Pavlović. Jelena tvrdi da je sad shvatila da to ipak nije bilo pravo prijateljstvo.

"Trenutno, i da hoću da pratim Milicu na Instagramu, ne mogu, jedino na Fejsbuku (smeh). Milica se, u sklopu prijetnji jednog ološa i šljama koji mi je prijetio smrću nabijanjem na kolac, nije postavila na moju stranu, nego je postavljala srca tom nekom koji mi je slao te poruke, i to nakon što sam ja objavila skrinšot te prijetnje. Njega treba nabiti ne na kolac, nego na nešto drugo. U najmanju ruku sam očekivala neku drugačiju reakciju. Prije toga sam vidjela da joj je sestra kačila peticiju za gašenje mog Instagrama, i to me je baš pogodilo. Nikada mi nije poslala poruku, niti me je pozvala. Kad sam je otpratila, nije pitala ni zašto, a znala je zašto. Očigledno to s njom nije bilo pravo prijateljstvo, iako sam je uvijek podržavala", stavila je Jelena tačku na tu temu.

Karleuša je govorila i o svom najgorem periodu u životu i aferi sa Ognjenom Vranješom, pa tvrdi da će zbog toga zauvijek biti žigosana od svih.



"Mnoge žene to ne bi preživjele, a usred toga mi je umrla i majka. To je najgori period u mom životu, zbog toga sam se i razvela. To će me zauvijek pratiti, žigosana sam kao vještica zbog tih slika. To je argument svakoga ko hoće da ide protiv mene. Moj život je na hiljade načina uništen. Niko ne zna zašto sam ja imala komunikaciju s tim čovjekom, da li je u braku bilo nasilja... Žene prednjače u tim uvredama prema meni. Prijatelji su mi tad govorili kako bi me podržali i utješili: "Svaka ti čast koliko si jaka, ja bih se na tvom mjestu ubio!" I suprug Duško mi je tad govorio da treba da se ubijem i da je to jedini način da sperem ljagu s

Izvor: Kurir/ Mondo