"Trenutno smo u lošim odnosima, Marko je htio od mene da napravi biljku": Ana Nikolić nikad iskrenije o bratu i majci

Pjevačica Ana Nikolić otkrila da su porodični odnosi poljuljani.

Ana Nikolić je riješila da otvori dušu o svojoj porodici i odnosu sa najbližima, o čemu godinama nije željela da govori.

Ona se prvo osvrnula na brata Marka, sa kojim je godinama sarađivala i poslovno, ali danas je njihov odnos poljuljan.

"U lošim smo odnosima trenutno i ne razgovaramo jer smo kao dvije mazge. U jednom trenutku me je pretvorio u biljku, pa smo se zato razišli, jer ja biljka ne mogu biti. Između posla, para i brata izabrala sam brata. I njega jedino volim kao što volim Taru. Popravljamo mi taj odnos i biće okej, ali ko će vratiti to vrijeme? Vrijeme kad sam skidala 50 kilograma, kad su mi ćerku čuvale dadilje. Ja nisam mogla da je vodim sa mnom svuda jer dijete ima svoj ritam, to je tako i danas", rekla je Ana, pa dodala:

"Ja sam bila mnogo vezana za oca, kao što je Marko za majku. Kada je tata preminuo, izgubila sam taj tandem, a oni su ostali, jaki".





"Majka je htjela da mi bude drugarica"

Ana se osvrnula i na odnos sa majkom Miljanom, te istakla da je u startu njihov odnos pogrešno postavljen.

"To je najkomplikovaniji odnos. Pogrešno smo postavili, ona je htjela da bude moja drugarica, rano me je rodila i kad sam ja bila klinka, i ona je bila to. Tako ja sa Tarom sad ne radim - rekla je ona i dodala:

"Moja majka jeste žrtvovala svoj život meni i Marku, ali ako si to uradila, onda nemoj da budeš u ulozi žrtve, nego budi heroj, jer ti to jesi".

