"Ako jedno drugom nešto treba da oprostimo sad je trenutak": Željko Mitrović se oprostio od Saše Popovića

Željko Mitrović se oprostio od Saše Popovića, posvijetio mu pjesmu

Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic

Željko Mitrović i njegova supruga Milica uputili su emotivan oproštaj Saši Popoviću, koji nas je napustio 1. marta nakon hrabre borbe sa teškom bolešću.

On je za Sašu Popovića napravio pjesmu, koju mu je i posvijetio, te mu se obratio emotivnim riječima.

"Obilježiti epohu sopstvenom energijom i talentom je talenat i posebnost koju nemaju svi! Saša Popović je svakako jedan od ljudi koji je svojim radom, talentom i posvijećenošću bio i ostao čovjek koji je nekoliko decenija bio tvorac, nekad hvaljene a nekad kritikovane muzičke scene cijelog ovog podneblja, a to svakako nije lako. Najvažnije priznanje, priznanje naroda je svakako dobio kao nikada niko!!! Dragi Sale jedno je sigurno, bio si dobar čovjek, prijatelj, muž i otac, a to je možda i važnije od svega! Mnoge bitke smo dobili zajedno, neke od njih si dobio sam, neke si dobijao i za sve nas, ali posljednju bitku koji si vodio, bitku za sopstveni život, izgubio si jer nju ćemo izgubiti svi, to je bitka sa mnogo jačim i ne može se dobiti, ali si ti uspio, dragi Sale, da učiniš da nastaviš da živiš svojim radom i djelom, koje će biti prepoznatljivo i u mnogo budućih generacija koje će znati da je postojao VELIKI SAŠA POPOVIĆ koji je imao hrabrosti da javno kaže, “samo narod može ocjenjivati moj rad i dijelo”, i da odabereš “SVOJ PUT” o čemu i govori ova pjesma koju sam ti danas posvijetio! A narod tri decenije nedvosmisleno se opredeljivao najprije za "ZAM" a zatim za "GRAND", i slavio dane u nedelji kada su se emitovale tvoje emisije na televiziji! Ako jedan drugom treba ponešto i da oprostimo mislim da je sad taj trenutak i znaj da ćemo i tamo gde ideš pre ili kasnije opet biti zajedno i svakako opet nešto izmaštavati! Budi mi dobro i spokojno tamo gdje danas ideš! Vole te tvoj Pink, Milica i Žex! - napisao je vlasnik i direktor Pink media group, Željko Mitrović.

Saša Popović posljednje dane života proveo je u Parizu okružen porodicom koja mu je bila najveća podrška tokom liječenja.

On se manje od godinu dana borio se protiv raka, a liječio se na relaciji Beograd - Pariz. On je liječen po najsavremenijim medicinskim metodama i ljekari su se do poslednjeg dana borili za njegov oporavak.

Posljednje dane, Saša Popović je proveo u Parizu u krugu porodice koja mu je bila najveća podrška u ovoj teškoj borbi. On će biti sahranjen u četvrtak, 6. marta u Beogradu.

Pogledajte prve slike sa komemoracije Saše Popovića:

Vidi opis "Ako jedno drugom nešto treba da oprostimo sad je trenutak": Željko Mitrović se oprostio od Saše Popovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 8 8 / 8

(Kurir.rs/Mondo)