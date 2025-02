Đani teško povrijeđen u Italiji: Reagovala Hitna pomoć, čeka ga i operacija

Folker Radiša Trajković zadobio prelom tokom odmora u Italiji

Izvor: Kurir TV/Screenshot

Radiša Trajković Đani doživio je danas posle podne nezgodu na skijanju u Italiji.

Pjevač je bio sa najstarijim sinom na mini odmoru u popularnom skijalištu, a dok se pjevač spuštao skijama niz stazu u jednom trenutku je proklizao, pao sa skija i polomio ruku. Ljekari tamošnje Hitne pomoći su mu odmah stavili longetu i zbrinuli ruku.

Sa muzičkom zvijezdom je tom prilikom bio i njegov kolega Aco Pejović,koji se od njega nije razdvajao.

"Nažalost tačno je! Đani je imao nezgodu na skijanju. Kad su mi saopštili malo je falilo da padnem u nesvijest", rekla je njegova supruga Slađa i nastavila:

"Šokirala sam se i zanijemila. Sve se to danas dogodilo. Nisam mogla da vjerujem da tako može padne i da se toliko povrijedi. Đani mora na operaciju. Pod otokom je trenutno i ne može odmah da se uradi intervencija koja će biti biti sledeće nedelje u Ljubljani. Nismo mnogo pričali, nisam htjela da ga zapitkujem, kad dođe kući sve ću da znam. I Aco Pejović je bio sa njima, svi su se potresli. I on kaže da je bezaleno pao,ali da se ozbiljno povrijedio. Ja znam njega, koliko god da je veseo i nasmijan, treba to izgurati. Naravno svi smo uz Đanija, nadamo se da će sve biti kako treba", rekla je Slađa za Kurir.

(Kurir, MONDO)