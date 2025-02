Slavni reper 3 puta tražio DNK test kad je vidio tek rođenog sina: "Dječak preslikani trener svoje mame"

Drejk je toliko sumnjao u očinstvo, jer je dobio sina svijetle puti, plave kose i očiju.

Drejk je u žiži javnosti poslednjih nedelja, zbog nastupa njegove bivše djevojke Serene Vilijams na Superbolu u Nju Džersiju. Ona ga je svojim plesom uz riječi pjesme koje su namijenjene da ga isprozivaju ponizila, ali je i ranije bio na meti skandala, i to zbog druge bivše partnerke sa kojom je dobio sina.

Toliko je sumnjao u očinstvo, da je tri puta tražio DNK testiranje.

Reper je saopštio 2018. da je postao otac, i to pesmom "The Story Of Adidon". "Nisam krio svog klinca od svijeta, skrivao sam svijet od svog djeteta", glasi stih te numere.

"Iskren da budem, uradio sam DNK test, a onda su nam javili da je oštećen prilikom prevoza i da ne mogu da budu 100 posto sigurni da li je on moj sin ili ne. Tako da je to bila situacija u kojoj sam bio na čekanju, pa nisam hteo da kažem svijetu da je to moj sin, jer je moglo da se ispostavi drugačije. Ako vidite mog sina, jasno vam je zbog čega. Trebalo je da se urade još dva kvalitetna DNK testa iz dvije različite kompanije", ispričao je Drejk.

Fotografije Drejkovog sina godinama unazad prate komentari da je dječak preslikani fitnes trener svoje mame, umjetnice Sofi Brusoks, iako je vijest o potvrdi očinstva čuvenog pjevača ugledala svjetlo dana.

Drejk je dobio potvrdu, i danas je privržen otac koji vodi sina na utakmice. Muzičar zajedno sa majkom dječaka dijeli starateljstvo nad sinom, ostavio je čitavu dramu iza sebe i veoma je posvećen očinstvu.

"On je zabavan tata, stalno se šali", ispričao je Adonis ranije u podkastu "Barstool Sports".

Na društvenim mrežama kružili su zluradi komentari da je Adonis sin fitnes trenera svoje mame zbog navodne fizičke sličnosti među njima. Prije četiri godine jedan momak upao je u kuću muzičara tvrdeći da je njegov sin.

Svi Adonisovi talenti

Adonis je dvojezičan. Godine 2022, Drejk je podijelio simpatičan video (koji je kasnije obrisan) na kojem njegov tada 4-godišnji sin govori francuski. Na njemu, otac i sin razgovaraju o različitim temama, a zatim Adonis pita svog oca da li želi da nauči da govori francuski. Adonis je potom izgovorio nekoliko rečenica na francuskom jeziku.

Kada je Drejk pitao svog sina da prevede šta je rekao, Adonis je odgovorio: "Rekao sam da kada budeš stariji, bićeš slomljen i vratićeš se u svemir."

"Da li si to stvarno rekao ili samo izmišljaš?" pitao je Drejk, smijući se. Video je završio sa Drejkom koji je rekao svom sinu: "Ti si smiješan momak."

Talenat za repovanje naslijedio od oca. Drejk je 2023. godine objavio video na kojem njegov sin repuje na njegovoj pjesmi "My Man Freestyle." U videu, Adonis se vidi kako igra košarku sa prijateljima, diže tegove i vodi lažnu konferenciju za štampu uz Drejka sa strane. Tokom svega toga, repuje svoje stihove bez pomoći svog oca.

