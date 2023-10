"U KREVETU SI PROSJEČNA!" Drejk prozvao Rijanu u pjesmi - REŠETA novim stihovima, spominje Jugoslovene a sad i bivšu!

Reper Drejk je žestoko potkačio bivšu ljubav Rijanu u novoj pjesmi!

Drejk nikoga nije izostavio u svojim novim pjesmama, a sada se posebno obrušio na svoju bivšu, pjevačicu Rijanu. Izgleda da reper ne uspjeva da preboli što mu je ljepotica sa Barbadosa izmakla, pa govori o njoj u zajedljivim stihovima nove pjesme "Fear of the hights".

Rijana i Drejk su dali nekoliko šansi svojoj ljubavi u periodu od 2009. do 2018. a pjevačica se od tada ostvarila u ulozi majke dva puta, sa reperom Asap Rokijem. Ipak, izgleda da u Drejkovom slučaju "bivšoj ljubavi zaborava nema", iako on u novoj pjesmi insistira da je nastavio dalje riječima - "Zašto i dalje pričaju da sam zakačen za tebe i dalje? To nikako ne može biti".

On u nastavku pjesme dodaje "Ta djevojka ne može da me uništi" sa naglaskog Rijaninog specifičnog načina govora sa Barbadosa, a onda je rješio da je totalno "uništi" stihovima - "s*ks je bio potpuno prosječan s tobom!" Drejk se tu ne zaustavlja, pa je potkačio i sadašnjeg Rijaninog dečka - "Bolje on nego ja, bolje da nisam ja", repuje Drejk, "da, taj čovjek je još uvijek sa tobom, ne može te ostaviti. Idite svi na odmor, kladim se da su Antili", sugerišući na Male Antile, na kojima je Rijana sa dečkom nekoliko puta odlazila na odmor.

Reper je pun inspiracije, a kako je ovu pjesmu posvetio bivšoj, u drugoj, na oduševljenje mnogih sa ovih prostora spominje da se "osjeća kao Jugosloven"!

