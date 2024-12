"Kad bih ispričala sve što znam, mnogima ne bi bilo dobro": Milica Pavlović o svađi s Acom Lukasom

Pjevačica tvrdi da ju je kolega izdao.

Pjevači Aca Lukas i Milica Pavlović su već neko vrijeme u sukobu. Izdali su duet koji je potom uklonjen sa Jutjub kanala, a Milica je nedavno priznala da je saradnja sa Lukasom "neprijatno iskustvo" i da je razočarana.

Lukas je uzvratio i žestoko odbrusio mlađoj koleginici: "Ne znam ko je ta Milica Pavlović! Nisam čuo za dotičnu damu. Možemo da pričamo samo o nekim ravnopravnim ličnostima", rekao je Lukas i dodao:"Nisam ni čuo šta je pričala. Ja nekog razočarao? Mogu da razočaram samo nekog ko je meni ravan!".

Sada je Millica u intervjuu Kuriru rekla i da "mnogima ne bi bilo dobro kada bi ispričala sve što zna".

"Žao mi je što sam ja lično taj spot za pjesmu "Kidaš me" skinula sa Jutjuba i sad ne mogu da dokažem da se mi poznajemo. Izdao me je... Za sve te fotografije na Guglu reći će da je AI stvorila. Mogao je da ćuti da me ne provale ljudi.

"Ja njega pomenem kad me pitaju šta se desilo i zašto nema pjesme na Jutjubu. Onda ja to objasnim i nijednom nisam rekla sve stvari do kraja. Ispričala sam samo 40 posto priče. Mislim kad bih ispričala sve, mnogima ne bi bilo dobro, ali ne želim. Ja samo želim da odgovorim, kad mi neko postavi kulturno pitanje vezano za muziku. Privatno ga ne komentarišem, samo ono što se ticalo mene i njega. Ali, ne... Ja sam u zabludi, mi se ne poznajemo".

