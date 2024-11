Isplivale nikad viđene zatvorske slike: Gastoz sa lisicama i iza rešetaka, a na robiji je proveo 72 dana

Isplivale fotografije Gastoza u trenutku kada je priveden na Tajlandu.

Izvor: Youtube/HUGESTAFF/Screenshot

Nenad Marinković Gastoz, jutjuber, reper i rijaliti učesnik, u aprilu ove godine je završio u zatvoru na Tajlandu.

Gastoz je u zatvoru bio do juna ove godine, nakon čega se vratio u Srbiju i u jednoj emisiji otkrio razloge hapšenja. On je u zatvoru proveo 72 dana, a kako je kasnije ispričao svojoj djevojci, koja je u trenutku hapšenja bila sa njim, će "dići spomenik".

Gastoz je u više navrata govorio o zatvorskim danima, kao i sceni silovanja u kojoj je zamalo izvukao deblji kraj. Sada su u javnost isplivale njegove slike trenutka kada je lišen slobode i sproveden u policijsko vozilo. Sa lisicama na rukama, sedeo je mirno, a na slikama se vidi i kako ga grli i ljubi djevojka kojoj se ne vidi lice.

Podsjetimo, Gastozov slučaj je privukao mnogo pažnje, a on je otkrio da je bilo maltretiranja u zatvoru:

"Pa trudili su se, ali nisu uspjeli. Šalim se, nije bilo nekog maltretiranja. Najviše ko je mogao da te izmaltretira maksimalno, to su bili panduri. Oni su bili baš onako željni da te ponize maksimalno. Pošto si ti sad kao došao na Tajland i znaš da je sve nekako jeftino, njima je sve lijepo, ti sad uživaš u njihovim bogatstvima, ženama, evo sad i legalizovanoj travi i ostalom. E sad pošto brate ti si došao njima u kavez, sad bi oni malo da se ižvljavaju nad tobom. To je bukvalno riječ koju mogu da iskoristim kada su oni u pitanju prema svojim, ajde da kažem turistima", rekao je on za IDJ tv.