Ovaj muškarac je kriv što je Teodora Džehverović ušla u Zadrugu: Pjevačica konačno priznala, a njega dobro znate svi

Teodora Džehverović veliku popularnost stekla je nakon učešća u rijalitiju Zadruga.

Teodora Džehverović proslavila se učešćem u Zvezdama Granda, a onda je veliku popularnost stekla učešćem u prvoj sezoni rijalitija Zadruga, gdje je ostala do samog kraja i osvojila treće mjesto.

Ona je o svom učešću naširoko i često pričala, a sada je otkrila i ko je “krivac” za to što se uopšte našla u rijalitiju. Kako je objasnila, nju je ubijedio reper Nenad Marinković Gastoz, koji se trenutno nalazi na imanju u Šimanovcima i koji je od ranije poznat kao rijaliti učesnik više formata.

"Gastoz je mene pitao, on je mislio da uđem na Farmu, nije ni znao da će to biti Zadruga. Mi smo tada išli u Poreč da snimamo 'Kulira' i sjedjeli smo u sobi, ja im kažem: 'Zamislite, Gastoz me pita je l’ hoću da uđem u rijaliti', ja se mislim, gdje ću tamo, ne daj Bože, a oni mi kažu što da ne. Nisam očekivala da će tako reagovati, baš su me podržali, da će značiti reklama, da snimimo neke pjesme koje će izaći dok sam tamo", priča Teodora i nastavlja:

"I onda sam mu ja poslala poruku da vidim šta se dešava sa tim, da li bih mogla da odem na neki razgovor i tako je i bilo. Međutim, ja nisam imala pojma da će to trajati devet mjeseci, ja sam mislila šest, a ja ću biti četiri maksimum, izreklamiram se, izađem i nastavim sa svojim poslom."

Ono što ni ona ni drugi učesnici tada nisu znali jeste koliko će zapravo rijaliti trajati.

"I ja ulazim, meni Lepi Mića kaže kao ako bude gledano, trajaće devet mjeseci. Meni nije bilo dobro, to je bio drugi dan, ja nisam mogla ni da zamislim da ću ostati do kraja, ali šta ako se to desi?", ispričala je ona u “Bunkeru”.

