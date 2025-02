Otkriveno zašto Bijonse i Džej Zi kriju sina: Progovorila majka pjevačice, iznijela šta se tačno dešava s dječakom

Kada je Džej Zi na Superbuol došao sa ćerkama, društvene mreže je momentalno preplavilo pitanje gdje mu je sin.

Izvor: Profimedia/SATT

Izgleda da mediji i javnost često postavljaju pitanja o porodici Karter, posebno u vezi sa njihovim sinom, Sirom. Zanimljivo je to što Džej Zi i Bijonse često biraju da svoju djecu drže što dalje od očiju javnosti, pa samim tim nije neuobičajeno što mediji spekulišu o tome.

Najstarija Blu Ajvi, koja je već u mladim godinama pokazala interesovanje za muziku i umjetnost, i redovno prati svoje roditelje na događajima, i pleše na majčinim nastupima, njen brat Sir se, kao najmlađi član porodice, ne pojavljuje u medijima niti na javnim nastupima.

Izvor: JOHNNY ANGELILLO / UPI / Profimedia

To može biti dio njihove strategije da djecu zaštite od previše pažnje i pritiska, iako to kod ljudi izaziva dodatnu znatiželju. Mnogi se pitaju da li postoji neki razlog zbog kojeg je Sir manje izložen javnosti, a opet, to bi mogao biti samo način na koji Bijonse i Džej Zi žele da očuvaju privatnost.

Čak i njegova sestra bliznakinja Rumi se pojavljuje sa Bijonse na turneji, ali i na javnim događajima, samo njenog brata nigdje nema. Otuda i pitanje na mrežama - gdje je Sir?

"Povučen je, voli brojeve, i jako je pametan"

Majka Bijonse Tina Nouls je o svom unuku ovako ispričala za E! News: "On je povučen, voli stvari sa brojevima, ali ne i modu, on je jako, jako pametan".

Bijonse je u čast sina svoj brend viskija nazvala SirDavis, a Džej Zi je 2017. za Rap Radar objasnio, kako su odabrali imena za blizance: "Rumi je naš omiljeni pjesnik, pa smo tako nazvali ćerku, a sin je kao pravi gospodin (Sir Karter)".

Inače, u medijima se naširoko spekuliše da li reper ima još jednog, vanbračnog sina, jer su se pojavili navodi izvjesnog Rimira Satervejta da mu je Džej biološki otac. Reper nikada nije komentarisao ove navode. Rimir, koji dugo tvrdi da mu je otac osnivač kompanije Roc Nation, kritikovao je repera koji se našao usred Didi skandala, te je i on optužen da je u prošlosti silovao 13-godišnju djevojčicu. Reper nikada nije komentarisao ove navode.

