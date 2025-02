Kim Kardašijan opet u vezi? "Lagala sam vas sve vrijeme, djeca su mi tražila dečka"

Nakon nekoliko neuspjelih brakova i veza, Kim Kardašijan ponovo zaljubljena?

Izvor: kimkardashian/Instagram

Rijaliti zvijezda Kim Kardašijan osvrnula se na svoj ljubavni život u trejleru za novu sezonu emisije "The Kardashians". Trejler je objavljen na Jutjubu, a Kim je u njemu dala materijala da se pomisli da je ponovo u vezi.

"Prije sam znala da govorim: 'Ok, želim biti singl dvije godine i bla bla bla. I to je zvučalo super. Imala sam namjeru da budem singl. U potpunosti sam vas lagala ljudi. Ja da nisam u vezi, da ne želim ljubav i pažnju? Mislim da me ne znate", komentarisala je Kim (44).

Kim Kardašijan u trejleru govori o novoj ljubavi Izvor: Youtube / Hulu

Djeca su pokušala da je spoje s drugima?

Čini se da i njena djeca imaju svoje mišljenje o tome da se Kim "vraća u igru". Starleta s bivšim suprugom Kanjeom Vestom ima ćerke Nort i Čicago, kao i sinove Senta i Psalma. U avgustu je, gostujući kod Džimija Falona, rekla da su djeca u nekoliko navrata pokušala da je spoje s nekim.

"Jako su specifični. Prave spiskove. Sejnt želi da budem s bilo kojim košarkašem ili fudbalerom, a ja mislim: 'Kad bi samo znao.' Neki žele da budem sa strimerima", istakla je Kim.

Izvor: kimkardashian/Instagram, kimkar

Ljubavna prošlost Kim Kardašijan

Podsjetimo, Kim ima burnu ljubavnu prošlost. S 19 godina je pobjegla i vjenčala se s producentom Dejmonom Tomasom, od kojeg se rastala 2003. nakon tri godine braka. U maju 2011. verila se za NBA igrača Krisa Hemprisa, no njihov brak trajao je samo 72 dana.

Za Kanjea Vesta se udala 2011, a razvod je finalizovan 11 godina kasnije. Kanje je sreću pronašao pored dizajnerke Bjanke Censori, čiji modni odabiri privlače dosta pažnje. Za to vrijeme, Kim se u javnosti pojavljivala sa dosta mlađim komičarem Pitom Dejvidsonom, sa kojim je bila u vezi nakon razvoda.