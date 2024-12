Ćerku od 11 godina obukla u provokativnu odeću i Karleušine čizme: Ljudi zgroženi poslednjim potezom Kim

Svi se pitaju - kakvu poruku starleta šalje ovim tretiranjem dece?

Poslednji potez Kim Kardašijan nikome nije jasan. Nakon svega što je prošla, pomislilo bi se da bi Kim najbolje znala kako izgleda kada vas javnost se*sualizuje, s obzirom da je postala poznata upravo zbog svog kućnog po*no snimka, koji je procurio u javnost.

Karijeru je izgradila na njemu, nakon što je dobila ugovor za rijaliti šou sa svojom poznatom porodicom "Keeping Up with the Kardashian", pod vođstvom njihove majke, popularno nazivane "momadžerke" Kris Džener, koja sve što neko od njene dece uradi pretvori u biznis - bilo da je u pitanju pomenuti snimak, veza, razvod, trudnoća...Photo Set as poster photo

Da li je Kim krenula majčinim stopama, ostavljamo vam da prosudite sami, ali po svemu sudeći, čini se da radi sve kako bi svoju decu, tačnije, najstariju - Nort Vest istakla u prvi plan.

Najnovije božićne slike starlete i njeno četvoro dece obišle su svet, a svi gledaju u stajling 11-godišnje Nort koja je obučena u mini suknju, korset koji ne priliči tinejdžerki i sa visokim čupavim crnim čizmama.

Niko nije očekivao da vidi maloletnu devojčicu u ovom provokativnom izdanju, pa su mnogi komentarisali da je njen izgled neprimeren njenim godinama, i zapitali se jedno - o čemu je Kim mislila?

"Izgleda kao da ima 20 godina!" "Devojčica ima samo 11, ima sve vreme ovog sveta da bude odrasla, čemu sve ovo?" "Kao da želi da 'unovči' ćerku, "Zašto je devojčica obučena tako? Kim bi najbolje trebalo da zna kakvi sve manijaci vrebaju na internetu".

Takođe su pažnju privukle i čizme koje je Nort nosila, a koje je nedavno ponela i domaća zvezda - Jelena Karleuša. U pitanju su čizme brenda Balensijaga, koje kako se navodi koštaju 1.700 evra. Inače, ovaj brend je pre izvesnog vremena bio na udaru javnosti zbog, kako se tada pisalo "se*sualizovanih asesoara i modne kampanje".

Kasnije se na mreži "X" pojavio i snimak na kome Nort peva uz hit Arijane Grande "Santa tell me". Pogledajte:

Komentari ni na ovaj video nisu bili pohvalni: "Wow, kako Holivud se*sualizuje decu je uznemirujuće", "Šta se ovde dešava? Zašto nosi devojčica od 11 nosi puš-ap brushalter?".

Kim je i sama snimila veoma provokativan video uz istu pesmu samo u drugačijem aranžmanu, koji je režirao njen zet Travis Barker, koji je javno priznao da mu je Kim nekada bila tiha patnja, a koji su takođe mnogi okarakterisali kao neukusan za praznike.

Kupila ćerki ulogu u mjuziklu

U maju ove godine, Nort Vest našla se na meti kritika nakon lošeg nastupa i uloge koju joj je majka navodno kupila. Kada je najstarija devočica koju je dobila tokom braka sa Kanjeom Vestom, dobila glavnu ulogu mladog Simbe povodom 30. godina mjuzikla "Kralj lavova", mnogi su zasluge pripisali nepotizmu više nego njenom talentu.

Nort je samouvereno izašla na scenu u žutom kostimu i otpevala "I just can't wait to be king" dok su je u publici u Holivud Boulu bodrili Kim, Kanije, ali i ponosna baka Kris. Uostalom, prosudite sami:

Poznato je da Nort Vest ima svoj TikTok nalog, ali je on bio pod nadzorom Kim, odnosno, barem je tako bilo ranije. Ne isključujemo odluku devojčice da se iskaže modnim izborom, ali se postavlja pitanje da li je baš sve za mreže. Sve mi smo se kao male oblačile u mamine stvari i nosile štikle, no slučaj Nort Vest se ipak razlikuje.