"Ljudi nisu svjesni šta nam je uradio jedan sat": Ekspert otkriva iznenađujući rezultat zbog promjene vremena

Prelazak na ljetnje računanje vremena nije prošlo bez posljedica.

"Milijarda i po ljudi je prinuđeno da smanji san za sat svake godine. Vrlo je vjerovatno da ste učestvovali u ovom eksperimentu, inače poznatom kao prelazak na ljetnje računanje vremena. Većina ljudi ne brine o gubitku jednog sata sna tokom noći, misleći da to praktično nema posljedica. Ipak, to nije slučaj", upozorava psiholog i istraživač mozga dr Metju Vol.

U svojoj knjizi "Zašto spavamo: Otključavanje moći spavanja i snova", Voker je opisao "zapanjujuće rezultate globalnog eksperimenta". Što se tiče efekata kraćeg sna, on piše: "To je pravo bure baruta".

San je pola zdravlja - jednostavno i istinito. Razmotrite rezultate studije iz 2011. koja je analizirala zdravlje više od pola miliona muškaraca i žena različitih uzrasta i etničkih grupa iz osam zemalja. Kraći san je povećao rizik od razvoja ili umiranja od koronarne bolesti srca za 45 odsto u periodu od sedam do 25 godina od početka studije. Sličan odnos je primijećen u japanskoj studiji od preko 4.000 radnika.

Oni koji su spavali šest sati ili manje tokom 14-godišnjeg perioda praćenja, imali su četiri do pet puta veći rizik od najmanje jednog srčanog zastoja od onih koji su spavali više od šest sati. Želio bih da napomenem da u mnogim od ovih studija povezanost između kraćeg sna i srčanih bolesti ostaje značajna čak i nakon eliminisanja drugih faktora rizika za srčani zastoj, kao što su pušenje, nivo fizičke aktivnosti i tjelesna težina. Nedostatak sna odlično uništava srce samo po sebi.

Kako se približavamo srednjim godinama i stanje našeg tijela počinje da se pogoršava i njegova otpornost na bolesti počinje da opada, nedostatak sna počinje da ima sve veći uticaj na cirkulatorni sistem. Ljudi od 45 i više godina koji spavaju manje od šest sati, imaju dvostruko veći rizik od srčanog ili moždanog udara u poređenju sa onima koji spavaju osam sati noću. Ovo bi trebalo da nas podsjeti koliko je važno da san bude prioritet u srednjim godinama. Nažalost, u ovom trenutku porodične i profesionalne stvari često nas navode na suprotno.

Srce trpi tako strašnu štetu zbog nedostatka sna zbog, između ostalog, uticaja na krvni pritisak. Pogledajte svoju desnu podlakticu i pronađite neke vene. Ako se lijevom rukom uhvatite za podlakticu, odmah ispod lakta, vidjećete da se vene izboče. Malo je uznemirujuće, zar ne? Jednako uznemirujuća je i lakoća sa kojom nešto manje sna može da poveća pritisak u vašem telu, istežući zidove vaših krvnih sudova i vršeći pritisak na njih.

Visok krvni pritisak je danas toliko čest da zaboravljamo na smrtonosne posljedice. Samo u 2017. godini, hipertenzija je odnijela živote više od sedam miliona ljudi, uzrokujući srčanu insuficijenciju, koronarnu bolest, moždani udar ili otkazivanje bubrega. Premalo sna je uzrok mnogih izgubljenih očeva, majki, baka, deka i prijatelja.

Čak i jedna noć sa manje sna može da nanese štetu

Kao i kod drugih posljedica nedostatka sna, ne morate da ostanete budni cijele noći da biste vidjeli primjetne promjene u vašem cirkulatornom sistemu. Jedna noć sa malo manje sna odmah ubrzava otkucaje srca, iz sata u sat i značajno povećava sistolni krvni pritisak.

Ono što je još više zabrinjavajuće, to je da su eksperimenti sprovedeni na mladim, zdravim ljudima koji su nekoliko sati ranije započeli studiju sa potpuno zdravim cirkulatornim sistemom. Čak ni njihova fizička spremnost nije mogla da se suprotstavi efektima manje sna.

Osim što povećava broj otkucaja srca i krvni pritisak, nedostatak sna dodatno pogoršava uništavanje elastičnog tkiva koje čini vaše krvne sudove, posebno koronarne arterije koje snabdijevaju samo srce. Ovi hodnici života moraju da budu čisti i široki kako bi u svakom trenutku mogli da snabdevaju srce krvlju. Ako se suze ili začepe, srce može da doživi masivan, često fatalan napad uzrokovan nedostatkom kiseonika, opšte poznat kao "masovni srčani udar".

Jedan od uzroka blokade koronarnih arterija je ateroskleroza, odnosno začepljenje arterija koje vode do srca tvrdim plakovima koji sadrže naslage kalcijuma. Istraživači sa Univerziteta u Čikagu pregledali su skoro 500 zdravih ljudi srednjih godina koji nisu imali istoriju srčanih bolesti ili simptoma ateroskleroze. Njihovo zdravlje koronarnih arterija praćeno je nekoliko godina dok je zabeleženo trajanje njihovog sna.

Da ste među onima koji su spavali pet do šest sati noću (ili manje), bili biste u dva do tri puta većem riziku od kalcifikacije koronarne arterije nego neko ko je spavao sedam do osam sati. Nedostatak sna je povezan sa sužavanjem ovih vitalnih arterija, koje umesto da snabdevaju srce velikom količinom krvi, izgladnjuju ga, značajno povećavajući rizik od srčanog udara usled koronarne arterijske bolesti.

Ljetnje računanje vremena - zapanjujući rezultat "eksperimenta"

Previše aktivan simpatički nervni sistem dovodi do domino efekta koji se širi po celom telu poput talasa destruktivnog zdravlja. Počinje otpuštanjem podrazumevane ručne kočnice koja inače sprečava da se srce previše stegne. Kada ova kočnica nestane, puls osobe se trajno povećava. Kada srce lišeno sna počne da kuca brže, povećava se zapremina krvi koja se pumpa kroz krvne sudove u jedinici vremena i kao rezultat toga nastaje hipertenzija.

Istovremeno, postoji uporni porast nivoa hormona stresa zvanog kortizol, čije lučenje stimuliše preaktivan simpatički nervni sistem. Jedna neželjena posledica poplave kortizola je da se krvni sudovi sužavaju, što dodatno povećava krvni pritisak.

Što je još gore, nedostatak sna inhibira proizvodnju hormona rasta - velikog iscelitelja u telu - čiji nivoi obično rastu noću. Bez hormona rasta za obnovu obloge krvnih sudova, oni počinju da gube koheziju. Osim toga, opterećenje krvnih sudova usled nedostatka sna i visokog krvnog pritiska sprečava telo da efikasno popravi krvne sudove. Oštećeni i oslabljeni krvni sudovi postaju podložniji aterosklerozi (arterije se prekrivaju plakom) i počinju da pucaju. Ovo je pravo bure baruta. Kada "eksplodir", najčešće izaziva srčani ili moždani udar.