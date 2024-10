Darko Lazić izveo ćerku i ženu iz porodilišta: Bronzana kolijevka, svastike i Kaća koja je oduševila izgledom

Darko Lazić postao je otac treći put, a sada je naslednicu i suprugu Katarinu izveo iz porodilišta.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Folk pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina postali su roditelji djevojčice kojoj su dali ime Srna. Katarina se porodila prije tri dana, a danas je ponosni otac došao po suprugu i naslednicu u porodilište.

Pjevač je došao po svoje djevojke ispred bolnice, vidno raspoložen i nasmijan u društvu svastika, Katarininih sestara. U ruci je imao bronzanu kolijevku za malenu Srnu, sa koje niko nije skidao pogled.

Katarina je je sve "oborila s nogu" izgledom samo tri dana nakon porođaja - "Jako sam srećna i jedva čekam da odem kući. Meni nije do slavlja ko tati, samo mi je da budemo svi zajedno. Umorna sam od nespavanja, a on od slavlja. Noćas nisam spavala od uzbuđenja i mala je to osjetila pa je bila budna sa mnom. Osjećaj je nestvaran", rekla je ponosna mama.

Izvor: Kurir

Pjevač je povodom rođenja ćerkice organizova proslavu za porodicu i prijatelje, u jednom restoranu u Rumi, blizu svog rodnog Brestača. Tokom proslave otkrio je i da naslednica liči na njega.

Izvor: Kurir

"Naravno pjevali smo pjesmu 'Srno moja malena', to je od danas himna. Ja sam najsrećniji čovek na svijetu već odavno, a danas pogotovo pošto sam dobio još jednu malu princezu koju sam želio. Bebu sam vidio samo preko telefona, pošto posjete nisu dozvoljene. Sjutra bi trebalo da odem po Kaću i bebu", rekao je Darko i dodao:

Pogledajte 00:49 Darko Lazić sa svastikama stigao u porodilište po ženu i ćerku Izvor: Kurir Izvor: Kurir

"Smatram da su državne bolnice najbolje i zato se Katarina nije porodila u privatnoj klinici. Beba liči na mene. Katarinin termin je bio za moj rođendan, međutim, beba je birala datum. Dobio sam najbolji poklon na svijetu. Meni su sva moja djeca najvrijedniji poklon, hvala Bogu samo da je beba živa i zdrava".

Lazić iz braka sa voditeljkom Anom Sević ima ćerku Lorenu, dok iz veze sa Marinom Gagić ima sina Alekseja, dok je Katarini ovo prvo dijete.

Bonus video: