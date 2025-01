"Celi grad mi se smejao": Darko Lazić je Anu optuživao da ga vara, a odgovor navodnog ljubavnika mu se nije dopao

Darko Lazić svojevremeno je javno suprugu optužio za neverstvo.

Izvor: Kurir / Petar Aleksić

Darko Lazić je danas u skladnom braku sa drugom suprugom Katarinom koja mu je rodila i ćerku Srnu, no u prošlosti su njegovi ljubavni odnosi i te kako punili novinske stupce.

Mnogi se sećaju i brojnih skandala koji su pratili njegov razvod od pevačice Ane Sević koju je svojevremeno optuživao da ga je varala.

"Znao sam da me vara i ćutao da vidim dokle će to da ide. A samo je trebala da mi kaže: "Ja sam se zaljubila". Hiljadu puta sam je pitao, poricala je. Svi su znali, pa i ja, ona se pravila luda. Ceo grad me je ismevao", pričao je Darko pre nekoliko godina.

On je odlučio u nekom trenutku čak i da okrene navodnog ljubavnika.

"Na kraju sam pozvao njega i pitao da li je sa mojom ženom. "Ne, druže, taman posla", govorio mi je."Nemoj biti bezobrazan, reci mi. Nemoj da pravi majmuna od mene i tebe. Ako ste zajedno, zajedno ste, ubeđivao sam ga, ali je sve poricao", izjavio je Darko svojevremeno nezadovoljan odgovorom.

Nakon ovih priča, Ana je navodno odlučila i da tuži Darka Lazića. Kako su izvori rekli, nju su ove izjave ostavile u šoku.

"Svesna je da će njena deca sutra, kada porastu, imati pristup tim tekstovima i želi da svima dokaže da Darko laže", objasnio je tada izvor blizak pevačici. Ana na ove priče nikada nije želela da reaguje, pokušavajući na sve načine da zaštiti svoju intimu.

Srećom, bivši par je nesuglasice ostavio iza sebe i danas su u odličnim odnosima, te su Ana i njen novi suprug Daniel Nedeljković česti gosti na proslavama Darka Lazića i njegove nove supruge Katarine.

"Mi smo kao jedna porodica. Oni kada god mogu dođu na moj nastup. Odnos kakav mi imamo bih poželeo svakome ko ima novi brak. Najzdraviji mogući odnos imamo", rekao je nedavno Darko o odnosu sa bivšom.

Izvor: Blic.rs/ Mondo Jelena Sitarica