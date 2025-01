Bikovića proslavila uloga koju njegov kolega nije želio: Saznalo se ko je odbio da igra Tirketa u "Montevideu"

Miloš se svojevremeno i prisjetio kako su tekle pripreme za ulogu koja ga je vinula u zvijezde, a koja prvobitno nije bila njemu namjenjena.

Film „Montevideo, Bog te video“ lansirao je u zvijezde mnoge mlade glumce, aposebno Miloša Bikovića i Petra Strugara, koji su briljirali u ulogama Tirketa i Moše.

Ipak, zanimljiva je činjenica da je reditelj Dragan Bjelogrlić prvobitno planirao da ulogu Tirketa povjeri Marku Janketiću. Međutim, Janketić se povukao iz projekta, otvarajući prostor za Bikovića da preuzme ulogu koja ga je vinula u zvijezde.

"Bjelogrlić je dugo razmišljao kome da povjeri ulogu. Imao je veoma nezahvalan zadatak da debituje kao reditelj, ali i da otvori prostor jednoj potpuno novoj generaciji glumaca, da im da prostor i povjerenje. Mladi glumci rijetko kad imaju izraziti šarm. On se zarađuje iskustvom, ulogama, odnosom prema poslu“, rekao je Biković svojevremeno i dodao:

"Dok je birao glavne uloge, nas 15-20 mladih glumaca svakodnevno je išlo na treninge“, ispričao je Biković.

Miloš inače bio planiran za ulogu Ivice Beka.

„Nadao sam se da ću dobiti ulogu lvice Beka, nisam imao ambicije za glavnu. U jednom trenutku Dragan me je pozvao i rekao: „Vidi, ja hoću da ti dam Tirketa, ali mnogo si visok i pojma nemaš da igraš fudbal.“ Rekao sam mu da ću se potruditi oko fudbala“, rekao je Miloš.

Biković se svojevremeno prisjetio i kako su tekle pripreme za ovu ulogu.

"Imao sam treninge kad i cijela ekipa, ali i nasamo s trenerom, i sam sa sobom, kad me niko ne vidi. To je zahtjevalo mnogo rada i taj period mi je bio stresan. Onda sam shvatio da nikada neću naučiti dobro da igram fudbal, ali mogu da iskoristim nekoliko trikova koje ću da navježbam do perfekcije. A kad te trikove izvedem, sve posle toga će djelovati kao da „ovaj dečko vlada fudbalom“. Tako sam i koncipirao svoj lik“, zaključio je glumac.

Marko igrao sa ocem u predstavi

Razlog zbog kog je Janketić odbio ulogu Tirketa je taj što je morao da se posveti predstavi "Prljave ruke" Nikite Milivojevića, u kojoj je igrao sa ocem Milošem Janketićem.

Marko JAnketić

S obzirom na to koliko je Biković izgradio karijeru zahvaljujući ovom filmu i koliko je popularnosti stekao, jasno je da je Janketićeva odluka da odustane bila veliki promašaj, smatraju mnogi.

