Ovu ljepoticu su Milena Dravić i Gaga Nikolić odgajili kao svoju: Nisu imali djece, bila im je centar svijeta

Iva im je nadomjestila veliku prazninu i bila im je sve.

Milena Dravić, iako je bila udata tri puta, pronašla je svoju pravu i najveću ljubav u Draganu Nikoliću. Njihov brak trajao je preko četrdeset godina, a legendarni Gaga je jednom prilikom podijelio tajnu njihove uspješne zajednice.

"Teško je to opisati, ali mislim da je sve u granicama normale. Kao i u svakom braku, bilo je trzavica i svađa, kao i lijepih trenutaka. Ne znam da li je olakšavajuća ili otežavajuća okolnost što se oboje bavimo ovim poslom, pa smo često bili razdvojeni. Ona bi snimala na jednom, a ja na drugom mjestu tako da smo imali prilike da se uželimo jedno drugog. To što se bavimo istim poslom ponekad može da bude i minus, ali mi smo uspijevali sve to da prebrodimo", ispričao je tada Gaga.

Djecu nisu imali, ali im je rođaka Iva nadomjestila tu prazninu i bila im je centar svijeta.

"Biti roditelj je jedno iskustvo i nešto što je potrebno svakom živom biću zbog nastanka vrste. Smatram da je to što nemamo djecu veliki nedostatak, ne mana, ali jednostavno je tako. To nam daje šansu da svu djecu gledamo kao svoju. Mi imamo našu malu nećaku Ivu, koja ima pet i po godina. Ona nam je nadoknadila sve ono što mi nismo imali i oko nje se okreće cijeli naš svijet", rekao je Nikolić, a prenio Story, dok je Milena je dodala:

"Dragan i ja nemamo djece, ali smo cijelog života porodica. Kao što smo oboje vezani za naše porodice. Oboje obožavamo našu unuku, unuku mog brata i oboje smo veoma brižni prema najbližima".

Milena i Dragan su uvijek smatrali Ivinu majku Vericu, ćerku Mileninog rođenog brata Radeta, kao svoje dijete, a i Verica je za njih imala samo riječi hvale.

"Porodica im je mnogo značila, a Milena familiji takođe. Koliko je značila za umjetnost i kulturu, nije na meni da govorim. Ali se, dopustićete mi, izuzetno time ponosim, kao i svi u porodici. I s pijetetom, između ostalog, čuvam razna znamenja koja je poklonila svojoj unuci, mojoj ćerki Ivi. Kada je vidim na ekranu, pa čak i na fotografiji, učini mi se da će svakog trenutka uslijediti njen osmijeh ili lucidno-duhoviti komentar o nekim porodičnim događajima, zanimljivostima... Negdje sam pročitala da nam je odlazeći ostavila odu životu. I složila bi se s tim", govorila je Verica o Mileni, a preneo "Kurir".

Verica je i o svom tetku Draganu Nikoliću imala je samo lijepe riječi:

"Ostao je dobar duh grada Beograda, bio je za života i ostao, očigledno, svom svijetu tako u uspomeni, i meni je jako drago da živi nekako i njegov rad i njegove riječi, da se to ne zaboravlja", rekla je ona za svog teču Dragana Nikolića, a onda se osvrnula na ljubav glumačkih velikana, čiji je bila svjedok.

"Bilo je i divno i zabavno, s obirom na to da je on bio jedan šarmantan i duhovit čovjek, to je uvijek bilo veoma lepršavo, veselo, pažljivo, uvijek je bio zaštitnički nastrojen prema Mileni sa jednom velikom šmekerskom ležernošću. Prosto s tim se čovjek rodi, to je nešto što je valjda nešto jedino što ne može da se nauči... Ta cijela ljubav nikada nije bila patetična, već lepršava i slatka tolike decenije", ispričala je tada Verica.

