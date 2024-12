"Osjetila sam da polako tonem i da me sve umara": Milica Todorović o bolnim trenucima, pa otkrila veliku želju

Naša popularna pjevačica Milica Todorović, nedavno je prolazila kroz težak period.

Naša popularna pjevačica, poznata je po dobrom smislu za humor, kao i po harizmi koju nesebično daje svojim pratiocima i fanovima. Kao i kod svih ljudi, ni u životu Milice Todorović nije sve kao bajka, već ponekad postoje padovi koje svi moraju da prođu. Pjevačica se suočila sa vrlo teškim periodom života, te o svemu javno govorila.

Milica (34) je otvorila dušu, te otkrila da je imala trenutke kada je pomislila da će ostaviti pjevanje i karijeru.

Njena nova pjesma pod nazivom "33" dosegla je veliku popularnost u veoma kratkom roku, a sada je otkrila kome je ta numera zapravo posvećena.

"Ja sam skoro pričala o jednom težem periodu života i zato sam rekla da je pesma '33' negdje moja životna pjesma. Zašto? Zato što me tek prošle godine stigao taj neki 'burn - out', kako bismo ga već nazvali, iliti na srpskom 'sagorijevanje', gdje sam osjetila da onako polako tonem, i da me muzika umara i da me umaraju ljudi, ne izlazi mi se na binu da pjevam, ne daju mi se intervjui."

"Moja pjesma '33' kaže: A još si mlada da pale ti svijeće, kad hoćeš sve a ništa te neće, a ja onako odavno hoću svašta nešto da mi se desi i neki veći koncert i...", rekla je Milica, nakon čega je počela da plače.

Miličine želje za 2025. godinu

"Navijam da se desi taj veliki koncert i navijam da album bude jako dobar. Takođe, navijam da se ostvarim kao majka", rekla je pjevačica.

Muzička zvijezda se dotakla i estrade: "Htjela sam da kažem da sam namjerno to javno rekla da bi ljudi koji imaju problema sa tim negdje rekli - jao, ona je javna ličnost pa priča o tome. Da, ali ja sam živo biće, od krvi i mesa, to svima može da se desi i opet ću da kažem - ako se ne osjećate dobro, nije sramota obratiti se psihoterapeutu, psihijatru, bilo kome da se ne bi desilo ubistvo, samoubistvo, da odete u drogu, da odete u alkohol", poručila je Milica Todorović i dodala:

"Imamo puno primjera na estradi, pogotovo moje kolege i koleginice, ne zna se ko se više drogira, nažalost, meni je žao zbog toga. Ne krivim ih, samo nekako hoću da im dam podršku da kažem - evo ljudi ja sam uspjela, možete i vi", poručila je.

