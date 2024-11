"Pisali da sam u ilegali, a ja nisam dobro": Milica Todorović zbog zdravstvenog problema napustila javnu scenu

Milica Todorović govorila je o problemu zbog kojeg se povukla sa javne scene.

Pjevačica Milica Todorović se pojavila se na promociji novog albuma njene koleginice, prijateljice i bivše cimerke Katarine Živković.

Već neko vrijeme je nema na javnoj sceni, a sada je otkrila da je odlučila da se povuče na neko vrijeme. Kako je objasnila, težak period je iza nje, a ne krije da i dalje povremeno ima anksioznost. Milica je iskreno govorila o problemu sa kojim se bori, te priznala da i u tom trenutku osjeća nelagodu.

"Trenutno osjećam nelagodu, malo ste me uplašili, osjećam anksioznost. Vi to nikada niste mogli da primijetite kod mene jer sam profesionalac, nasmijana sam, rado dajem intervjue, ali zna nekada da bude naporno. Generalno mi se ne priča... Ali, to je dio mog posla, tako da, šta da se radi", rekla je Milica.

"Namjerno sam pričala o tom, ne mogu da kažem depresivnom periodu, to je teška riječ... Depresija zna da bude mnogo jaka, ja sam više bila melanholična, nije mi se radilo, duša se bunila, nije mi se pjevalo. To je bio razlog mog nepojavljivanja u medijima, ti ne možeš da izađeš i kažeš: 'Ja nisam dobro', već:'Milica je u ilegali'. E, onda mi je dovde došla ta ilegala, izašla sam i rekla: 'Ja se ne osjećam dobro'. Ja sam čovjek, imam prava da se ne osjećam dobro. Bavim se ovim ludim poslom, volim ga najviše na svijetu, Bog mi je dao dar, presrećna sam zbog toga, ali 20 godina sam na estradi, od 13. godine, normalno je da te to samelje, da želiš da se povučeš. Drago mi je što sam to rekla javno, jer se mnogi ne usuđuju da odu kod psihoterapeuta, kriju se...", priznala je Milica, prenosi Pink, a potom rekla da smo kolektivno, kao narod, djelimično neosvešćeni kada je briga o mentalnom zdravlju u pitanju.

"Žao mi je što nemamo širu svijest o tome da je mentalna higijena nešto što je jako bitno, a ne da dođe do nekog ubistva, samoubistva ili tako nečeg", objasnila je pjevačica.

