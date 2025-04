Beograđanka napustila život iz snova i otišla na Tajland: Otkriva nam šta nije očekivala

Pročitajte iskustvo Beograđanke koja je preko noći spakovala kofer i odlučila da se preseli na Tajland - bez ikakvog plana.

Izvor: privatna arhiva

Mnogi ljudi odluče da napuste svoj dom i presele se u egzotične destinacije, a Tajland je postao sve popularniji među onima koji žele da započnu novi život u inostranstvu. Stupili smo u kontakt sa Jelenom Čobanović (30) iz Beograda koja je, preko noći, odlučila da svoj život preseli na ovaj tropski raj. Veliko iskušenje nadjačala je želja da uroni u potpuno novu kulturu, način života i ritam koji Tajland nudi. Tri meseca nakon preseljenja, svoje iskustvo, neočekivane situacije i najvažnije savete deli za MONDO.

Jelena trenutno živi u Bangkoku, ali posao grafičkog dizajnera uskoro će je preseliti na čuveno ostrvo Puket, gde je uspela da dogovori izradu logotipa i vođenje društvenih mreža za četiri restorana i pekaru. Na pitanje zašto je odlučila da napusti Srbiju, gde je vlasnica štamparije i gde je stvorila život po svojoj meri, Jelena odgovara da joj je oduvek bila želja da duže vreme provede u nekoj azijskoj zemlji.

Izvor: privatna arhiva

"U jednom trenutku sam odlučila da moram da živim u drugoj zemlji neko vreme. Mnogo ljudi koje poznajem, a koji ne žive u Srbiji, stalno se sele iz neke zemlje u drugu. Činilo mi se to zanimljivim i u jednom trenutku sam rešila da i ja to uradim. Odmah sam znala da hoću da živim na Tajlandu, iako nikad nisam bila. Prosto volim azijske zemlje i znala sam da želim da živim u zemlji gde je stalno toplo, gde je super hrana i gde su ljudi ljubazni. Tako da, ovo je bio pun pogodak. Nikad nisam zažalila, samo sam se spakovala i došla ovde bez konkretnog plana", priča Jelena za MONDO.

Izvor: Instagram/jelena.cobanovic

Cene iznajmljivanja stanova i troškovi života

Za one koji žele da iskuse život u jednom od najuzbudljivijih gradova Azije, Bangkok može da bude fantastičan izbor, ali kao i u svakom velikom gradu, život ovde nosi i svoje izazove.

"Kada je reč o smeštaju, ko dolazi na duže vreme, trebalo bi da bude ovde šest meseci do godinu dana. Potpisujete ugovor za stan, a od grada zavisi kolika će tačno biti cena. Na primer, u Puketu je smeštaj jeftiniji, dok je u Bangkoku mnogo skuplji. U Puketu je taksi skuplji, a u Bangkoku jeftiniji. U Puketu je hrana skuplja zbog manjeg izbora, dok je u Bangkoku jeftinija. U Bangkoku, neki pristojan manji stan na dobroj lokaciji, košta 450 evra mesečno. Govorimo o stanu od 40 kvadrata koji ima teretanu i bazen jer kod njih skoro svaka zgrada ima teretanu i bazen ili nešto od toga. Teško da postoji zgrada bez ičega. Uglavnom imaju lobi za druženje. Svaka zgrada ima mesto gde dostavljači ostavljaju hranu. Oni ne mogu da uđu unutra, nego vi siđete i uzmete hranu sa stola. Takođe imaju recepciju i sve što poručite onlajn, čeka vas na recepciji", otkriva Jelena.

Izvor: privatna arhiva

Što se tiče samih troškova na mesečnom nivou, Jelena kaže da sve zavisi od lokacije.

"Bangkok je jako veliki grad, tako da zavisi ko koliko troši i šta se kupuje. Neke stvari su iste kao kod nas, neke mnogo jeftinije, a neke skuplje. Na primer, čokolade su jako skupe, peciva iz pekara, dok je taksi jako jeftin. Oni ovde koriste motor za taksi, koji je 50 odsto jeftiniji od regularnog taksija. Vožnja uglavnom košta oko 100 dinara. Zavisi gde se ide, ali jako je jeftino. Neki lekovi su dosta jeftiniji nego kod nas, od tableta za grlo do ostalih. Ovde možete da birate koliko ćete potrošiti jer je hrana raznovrsna. Ako živite kao lokalac, možete da trošite jako malo, a ako živite kao turista, onda trošite puno. Lokalci uglavnom znaju dobre cene. Ovde se mnogo piju ceđeni sokovi i jede se puno voća. Volim što ovde, šta god da kupujete, sve vam iseckaju na sitno, bilo da je to voće, meso, kolač, pica. Razmazili su me po tom pitanju. Takođe, sve možete da kupite na komad, poput jednog flastera", kaže Beograđanka.

Tajland je jako bezbedan, ističe Jelena.

"Ovde ljudi često ne zaključavaju ni kuće, ni automobile, sve ostavljaju. Ako na stolu ostavite laptop i telefon, niko vam neće pipnuti, ni u šoping centru ni na plaži. Naravno da uvek treba da budete oprezni, ali prosto nema opasnih situacija. Zaista se osećam sigurnom ovde, kao i u Srbiji. Ovde je za krađu predviđena stroga kazna, pa samim tim niko ne želi u zatvor. Marihuana je dozvoljena, ali sve ostalo nije. Što se tiše pušenja cigareta, postoje određena mesta za pušače. Uglavnom je svuda zabranjeno pušenje, kao i elektronske cigarete", kaže Jelena za MONDO.

Najveće iznenađenje u Bangkoku

Jelena priznaje da je potpuno drugačije zamišljala Bangkok.

Izvor: privatna arhiva

"Jako sam se iznenadila kada sam došla u Bangkok. Baš je metropola, svuda su zgrade kao u Njujorku. Mislim da je jedan od top tri gradova sa najvećim brojem oblakodera na svetu. Totalno je drugačije od onoga što sam zamišljala. U većinu zgrada se ulazi na otisak prsta, skeniranjem lica i glasa. Postoje posebne kartice za liftove, obezbeđenje je u svakoj zgradi. Nisam očekivala da su toliko moderni. Dosta su organizovani i napredni, iako mi možda mislimo da nisu", otkriva Jelena i dodaje:

"Imaju pametne kante, wc šolje, na svakom ćošku su neki aparati, na primer, ispred toaleta su postavljeni aparati za maramice, uloške i sve što je potrebno ženama. Na stanicama metroa su aparati za prodaju cveća. Svega se sete i sve je lako dostupno. Genijalni su. Mogu da dam savete za pojedine aplikacije koje su ovde važne. Za dostavu hrane koristite Food pandu, ona je najpovoljnija, ali za instaliranje morate da imate tajlandski broj. Za smeštaj se uglavnom koristi Agoda, to vam je potrebno ako dolazite turistički. Za transport se koristi Bold, zato što je mnogo povoljniji od Graba, koji je takođe aplikacija za transport. Mada, taksi imate na svakom ćošku. Obavezno se cenkajte sa njima, ovde se cenkate za sve", savetuje Beograđanka.

Izvor: privatna arhiva

Ako bi jednu manu birala u Bangkoku, to bi definitivno bio zagađen vazduh.

"Vazduh u Bangkoku je dosta zagađen, tako da često nose maske, dobijaju upozorenja. Ipak, na ostrvima je totalno drugačija situacija, zbog čega i mnogi preferiraju da budu na ostrvima", kaže Jelena.

Prostitucija u salonima sa masažu - mit ili istina?

Na Tajlandu, prostitucija je zvanično ilegalna, ali, nažalost, vrlo je prisutna u određenim delovima, posebno u turističkim zonama. Mnogi su čuli da na Tajlandu postoji izvestan broj salona u kojima se nude intimne usluge. Vlasti na Tajlandu ponekad ne sankcionišu ovu vrstu aktivnosti u nekim turističkim oblastima zbog toga što je to postalo deo turističkog tržišta. Međutim, to ne znači da je ova praksa podržana.

Izvor: privatna arhiva

"Što se tiče salona za masažu, postoje normalni, redovni saloni za masažu, a ima i zabačenih salona koji su namenjeni za intimne odnose. Dosta salona sa masažu napiše oznaku da nema intimnih odnosa, zato što dosta turista dolazi i traži upravo to. Ovde u centru grada toga nema", otkriva Jelena za MONDO i dodaje:

"Ono što nekome može da bude čudno kad dolazi prvi put, jeste to što ima dosta prostitutki i 'lejdi bojeva'. Možda će nekome trebati više vremena da se navikne na to. Ovde je to normalan posao. Oni inače veruju u reinkarnaciju duše i tela. Imaju i 'tom bojeve'. To su žene koje se oblače kao muškarci i imaju svoje devojke. Prilično su otvoreni i moderni za sve ono što kod nas nije prihvaćeno", kaže Jelena.

Svi postavljaju 5 pitanja o Srbiji

Prema Jeleninim rečima, malo ko dobro govori engleski. Na kraju uvek nađu način da se sporazumeju, ali kad čuju da je iz Srbije, skoro svi postavljaju ista pitanja.

"Oni uglavnom svi znaju gde se nalazi Srbija, to me je iznenadilo. Ne pričaju tako dobro engleski, znaju ga, ali pričaju, što bi oni rekli, 'taiengleski'. Malo mi je teško da ih razumem, pa malo na tajlandskom, malo na engleskom, ali na kraju se uvek smejemo i uspemo da se razumemo. Zanima ih šta mi jedemo, da li imamo četiri godišnja dobra, koliko je Srbija daleko, odnosno, za koliko se stiže avionom jer nikada nisu bili. Sve ih zanima da li nama treba viza, a najviše da li su ljudi ljubazni kao što su ovde, pošto su čuli da su ljudi veoma hladni u nekim evropskim zemljama, da nisu toliko druželjubivi", otkriva Jelena koja sada čeka novu godinu.

Izvor: privatna arhiva

Doček Nove 2025. godine na Tajlandu održava se od 13. do 15. aprila. U nekim delovima Tajlanda, proslava može da traje i duže, ali su ova tri dana najznačajnija. Ljudi na ulicama polivaju jedni druge vodom, što simbolizuje čišćenje od grehova i nesreće.

"To je glavno dešavanje u Bangkoku. Svi se prskaju vodom po celom gradu, svuda je dozvoljeno, od prodavnica, taksija, ulica, do metroa i tržnih centara. Svi se prskaju vodom gde god da stignu. To je ovde tradicija. Bangkok je inače bio najposećeniji grad na svetu u 2024. godini, tako da, ko ima priliku, trebalo bi da dođe i da doživi njihovu novu godinu", savetuje Beograđanka.

"Šta mi nedostaje? Hrana, naravno"

Jeleni najviše fale palačinke.

"Za sada mi nedostaju palačinke zato što je ovde jako teško naći palačinke ili nešto slatko generalno. Ne prave dobro slatkiše, pa kupujem samo neke američke slatkiše u marketima. Pečenje mi nedostaje, uvek je neka hrana u pitanju jer ipak svako najviše voli svoju hranu. Mada, ja zaista volim njihovu hranu. Nedostaje mi i srpska muzika", kaže Jelena.

Izvor: privatna arhiva

Savet za sve koji žele da žive na Tajlandu

"Ako neko želi da se preseli na Tajland, prvo bih savetovala da istraži da li želi da živi na nekom mirnijem ostrvu ili u većem gradu. Totalno se drugačije živi. Predložila bih da se ne nosi puno stvari zato što je odeća ovde jako pristupačna, jeftina je. Uređaji su takođe jako jeftini, dosta jeftiniji nego u Srbiji. Ovde samo ponesite dobro raspoloženje", zaključuje za MONDO Jelena Čobanović.